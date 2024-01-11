В Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фото
В Киеве провели в последний путь павшего украинского поэта Максима Кривцова, погибшего в войне с Россией.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler), посетив прощание.
В Киеве простились с Максимом Кривцовым
Прощание с 33-летним военнослужащим и поэтом Максимом Кривцовым прошло в Михайловском соборе. После отпевания процессия двинулась к Майдану Незалежности.
Проститься с героем пришло невероятное количество людей, которые с уважением и благодарностью относятся к Кривцову и, конечно, военные коллеги Максима. Также на прощании присутствовали писатель Любко Дереш, писатель Руслан Горовой, артист Юрко Юрченко.
При входе в Михайловский собор организаторы выставили портреты героя в черно-белых цветах.
Напомним, что 7 января стало известно о гибели Максима на войне. Он был автором книги "Вірші з бійниці", признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЭН, Максима Кривцова "Дали". Ему было 33 года.
В Киеве простились с воином Максимом Кривцовым (фото: РБК-Украина)
Ранее мы говорили о том, где и когда состоится прощание с Виталием Билоножко.
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