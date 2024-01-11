ua en ru
Чт, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фото

Четверг 11 января 2024 13:53
UA EN RU
В Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фото В Киеве простились с Максимом Кривцовым (фото: facebook.com/Krivtsov Maxim)
Автор: Юлия Любченко

В Киеве провели в последний путь павшего украинского поэта Максима Кривцова, погибшего в войне с Россией.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler), посетив прощание.

В Киеве простились с Максимом Кривцовым

Прощание с 33-летним военнослужащим и поэтом Максимом Кривцовым прошло в Михайловском соборе. После отпевания процессия двинулась к Майдану Незалежности.

Проститься с героем пришло невероятное количество людей, которые с уважением и благодарностью относятся к Кривцову и, конечно, военные коллеги Максима. Также на прощании присутствовали писатель Любко Дереш, писатель Руслан Горовой, артист Юрко Юрченко.

При входе в Михайловский собор организаторы выставили портреты героя в черно-белых цветах.

Напомним, что 7 января стало известно о гибели Максима на войне. Он был автором книги "Вірші з бійниці", признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЭН, Максима Кривцова "Дали". Ему было 33 года.

В Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фотоВ Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым: трогательные фото

В Киеве простились с воином Максимом Кривцовым (фото: РБК-Украина)

Ранее мы говорили о том, где и когда состоится прощание с Виталием Билоножко.

Также читайте наш материал о том, что погиб 21-летний боксер и боец ММА Артем Хан

Читайте РБК-Украина в Google News
загибель героя