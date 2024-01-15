Серга показался с Залужным и сделал честное заявление (фото)
Артист и волонтер Коля Серга поразил поклонников. Он показал новое фото, на котором позировал рядом с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Кроме этого, артист поделился своими мыслями и эмоциями.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост с Instagram-страницы Серги.
Где Серга встретил Залужного
В описании к фото, на котором волонтер показался не только с главнокомандующим, но и с генерал-лейтенантом Вооруженных сил Украины Сергеем Шапталой, он описал свои эмоции.
Сергей не стал скрывать и честно заявил, что эта встреча его очень вдохновила. Также он рассказал, где именно ему удалось сделать это фото.
"Я не знаю, что может вдохновить больше, чем встреча с Главкомом ВСУ Валерием Федоровичем Залужным и начальником ГШ ВСУ Сергеем Александровичем Шапталой на позициях наших воинов Запорожского направления", - написал Серга.
Сергей показался рядом с Залужным (фото: instagram.com/thekolya)
При этом волонтер отметил, что кто-то может подумать, что его описание к фото преувеличено. Но Серга пошутил, что выражение на его лице демонстрирует все гораздо лучше слов.
"Если у кого-то возникло ощущение, что в описании фото я немного гипорболизирую, то посмотрите на мое лицо на фото. Такое подделать невозможно", - отметил артист.
Как реагирует сеть
В комментариях к фото пользователи пишут, что Серга действительно выглядит удивленным и счастливым. Также пользователи отметили:
- "Это действительно вдохновляет! Но вы, Николай, вызываете тоже уважение и почет"
- "Выражение лица передает все эмоции! Слава ВСУ!"
- "Гордость Украины!"
- "Слава Украине! Героям Слава ! Спасибо вам всем за позицию и труд!"
- "Это фото вдохновляет и нас. Завидую безумно!".
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