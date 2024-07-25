Железо в организме: какие продукты должны все есть для предотвращения анемии
Многие знают о том, что для здоровья, а особенно для крови, нужно железо. Оно выполняет важные функции в жизни и следует знать, как поддерживать его уровень в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
В каких продуктах есть железо
Железо - минерал, значение которого для человеческого организма трудно переоценить. Оно является основным компонентом гемоглобина - особого белка в составе красных кровяных телец - эритроцитов.
Гемовая форма содержится в красном мясе, субпродуктах, в том числе в печени, языке, сердце, птице и моллюсках.
Негемовая форма: орехи, бобовые, гречиха, чернослив, курага и зелень.
По словам диетолога, гемовая форма усваивается гораздо лучше. При употреблении продуктов животного происхождения организм усвоит около 20-30% железа, а вот, например, из шпината усвоится только 1,7% железа.
Что блокирует усвоение железа
К продуктам, блокирующим усвоение железа относится:
- кофе
- черный и зеленый чай
- молоко
- яйца
- шоколад
- злаковые
- орехи (из-за содержания фитиновой кислоты. Поэтому перед их употреблением рекомендуется предварительно замочить орехи в воде)
Улучшают усвоение железа:
- витамин С, которым богаты цитрусовые
- болгарский перец, томаты, клубника
- брокколи, зелень
- бета-каротин (абрикосы, персики, морковь, тыква, зеленый лук, шпинат, листья салата)
- перец
- фолиевая и органические кислоты, некоторые аминокислоты (цистеин, метионин)
К тому же на уровень железа могут влиять следующие заболевания:
- заболевание желудочно-кишечного тракта
- прием некоторых препаратов: кальция, цинка, антацидов, ингибиторов протоновой помпы, препаратов тетрациклинового ряда
- повышенная потребность организма в железе (беременность, лактация, детский возраст)
- кровепотери
- глистные инвазии
- хронические заболевания
- ожирение
Важно, если причиной недостатка железа является заболевание, тогда следует обратиться к врачу.
Продукты с железом особенно необходимы донорам крови, спортсменам, женщинам репродуктивного возраста, беременным и кормящим женщинам. Почитатели веганского и вегетарианского питания, учитывая отсутствие в рационе животной пищи, должны употреблять овощи и зерновые, богатые железом, или дополнять рацион соответствующими диетическими добавками.
Важно, что за неимением железа или его плохого усвоения, к примеру, при недостаточной желудочной секреции или болезнях кишечника, может развиться анемия.
Около 40-60% случаев анемии вызваны из-за дефицита железа в рационе.
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