Чи повернеться тепло в Україну? Синоптики дали прогноз погоди на всю осінь
Осінь в Україні почалася відразу з різкого похолодання та дощів. Таку погоду зазвичай називають ранньою осінню. Старожили кажуть, що такого холодного та мокрого вересня не пам'ятають уже давно.
Слід зазначити, що сильні дощі, похолодання, заморозки та навіть місцями мокрий сніг – не по всій території України. Східні та південні області країни ще можуть насолоджуватися теплою погодою. Проте мешканці західних та північних регіонів уже відчувають холодне дихання осені.
Що ж буде з погодою в Україні та чи варто чекати тепла - читайте у матеріалі нижче.
Прогноз кліматолога Світлани Бойченко
Бойченко спрогнозувала теплий початок осені, але попередила, що на кінець вересня похолодає, а небо затягне хмарами.
Жовтень буде дощовим і з вітрами. Але в першій половині місяця прийде бабине літо і майже два тижні очікується температура до +18 градусів. Зниження до +10 варто очікувати лише до кінця місяця.
Листопад буде вологим і холодним, швидше за все, без особливих аномалій. Бойченко не виключає, що наприкінці місяця можливий уже перший сніг – мокрий та лапастий. Перші денні мінуси прийдуть лише наприкінці листопада.
Карта погоди на місяць у Києві (gismeteo)
Прогноз Леоніда Горбаня
Згідно з книгою народного синоптика, яка залишилася після його смерті, вересень буде дощовим і холодним майже весь. Невелике просвітлення очікується лише 23-28 вересня, але на підвищення температури чекати не варто.
Жовтень розпочнеться з холоду та дощів. А ось з 4 жовтня в Україну прийде справжнє бабине літо. Тепло протримається до середини місяця, потім температура повітря знову почне опускатися.
У другій половині жовтня очікуються нічні заморозки, але наприкінці місяця буде ще одна хвиля тепла. А перший сніг цілком можливий після 26 жовтня.
Листопад буде холодним, із великою кількістю дощів. А наприкінці місяця прийде сніг.
Прогноз погоди на осінь (скриншот "Сегодня")
Прогноз Володимира Деркача
Народний синоптик спрогнозував у вересні часті перепади температури та зміну погоди. Спочатку він обіцяв теплу погоду до середини вересня, а з 20 числа – дощі та зниження температури.
Деркач також обіцяє початок жовтня холодним і з дощами, а вже після – справжнє бабине літо, яке триватиме від тижня до двох. Холодати розпочне після Покрови (14 жовтня). Вночі буде дуже холодно, але вдень тепло утримається майже до кінця місяця.
У листопаді розпочнеться плавний перехід із ранньої осені до пізньої. Початок місяця буде із комфортною погодою, але потім прийде різке похолодання, дощі та можливий мокрий сніг. У середині листопада можливо кілька теплих днів, а наприкінці місяця – перші морози та сніг.
Також Деркач прогнозує закінчення осені холодним – з переходом у повноцінну зиму.
Прогноз Стаса Щедріна
Як розповів народний синоптик Стас Щедрін у коментарі для ТСН, в Україні тепло цього року ще точно буде – бабине літо прийде на початку жовтня.
"Бабине літо прийде, найімовірніше, на початку жовтня - у період з 1 по 10 число. У вересні на нього можна не чекати - до кінця цього місяця погода буде такою, як зараз", – прогнозує Щедрін.
Також синоптик обіцяє ще одне бабине літо – на початку листопада. Очікується потепління та кілька днів без опадів.
До речі, раніше ми писали про те, які прогнози дають синоптики цієї зими.
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