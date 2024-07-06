"Осталась без средств к существованию". Экс-"виагра" Винницкая заговорила о смене профессии

Подробности

По словам артистки, она, как и большинство ее коллег, после начала большой войны осталась без профессии и средств к существованию.

Звезда говорит, что тогда ей было трудно. Сейчас Винницкая находится в поисках себя.

"Честно говоря, я до сих пор не могу еще как-то определиться, куда двигаться в плане творчества. Поэтому все это находится сейчас в режиме паузы", - поделилась Алена.

Также певица намекнула, в какой еще сфере хотела бы себя видеть.

"Пока что не хочется раскрывать планы. Скажу лишь, что в свое время мечтала быть писательницей. Психология мне также очень нравится", - сказала знаменитость.

Алена Винницкая (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Что известно о Винницкой

Алена Винницкая - это псевдоним звезды. Ее же настоящее имя - Ольга.

Она является певицей, телеведущей и актрисой. Получила известность как участница группы "ВИА Гра", в составе которой выступала с 2000 по 2003 год.

После ухода из коллектива Алена успешно начала сольную карьеру, выпустив несколько популярных альбомов, таких как "Солнце" (2004) и "007" (2005).

Алена Винницкая (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Кроме музыкальной деятельности, артистка активно работала на телевидении и в кино. Сейчас она не выпускает новых песен и уже давно не выступает на большой сцене.

После начала полномасштабного вторжения она исчезла из публичного пространства.

В первые дни войны Винницкая дала единственное интервью, в котором заявила, что ее муж присоединился к теробороне, а сама решила не эвакуироваться из Киева из-за больной матери.