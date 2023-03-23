"Остаются такими положительными": принц Уильям неожиданно посетил украинских беженцев в Польше (фото)

Принц Уильям приехал к украинцам в Польше

Принц Уэльский не анонсировано посетил 300 украинских беженцев в Польше, среди которых женщины и дети. Монарх был поражен стойкостью и позитивом, излучаемым украинцами несмотря на все трудности на пути.

Он также отметил, что во многих шелтерах наблюдается гуманитарный кризис, ведь беженцев не становится меньше.

Принц Уильям во время встречи с украинцами (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

"В этом центре есть бесплатное двухразовое питание, уроки польского языка, психологическая поддержка и поддержка в трудоустройстве и даже бесплатный магазин, где жильцы могут приобрести одежду, а также средства санитарии и гигиены. Это действительно святилище передового гуманитарного кризиса", - написал принц.

В видео, снятом в приюте, украинцы рассказывают, почему им пришлось уехать и как им помогали волонтеры. Они говорят, что самая большая мечта - это мир в Украине и возвращение к своим семьям.