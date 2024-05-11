Зависимость от игр: как вовремя распознать проблему и не допустить ее обострения

Зависимость от игр является распространенной проблемой по всему миру, Украина не исключение. Ухудшение условий жизни, постоянный стресс нередко толкают людей на поиск развлечений, а желание выигрыша помогает им справиться с тяжелыми эмоциями. Но игровая зависимость часто приводит к серьезным финансовым проблемам, которые сопровождается и ухудшением психического состояния человека.
О том, чем опасна игровая зависимость и как ее вовремя распознать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyiv dvoryk в Instagram.
Лудомания или гемблинг - это расстройство, из-за которого человек испытывает патологическое пристрастие к азартным играм. Эта зависимость столь же серьезна, как и алкогольная и наркотическая.
"Из-за лудомании человек может вести себя необдуманно и рискованно, доводить себя и своих близких к финансовому кризису и даже совершать преступления. Для людей с лудоманией последствия не важны, если есть малейший шанс выиграть", - объясняют психологи.
В Украине с 2021 по 2023 год было зарегистрировано 739 человек с лудоманией. Такие данные приводит сайт Opendatabot. Ежемесячный анализ также показывает, что эта статистика растет.
"Этому способствует большое количество рекламы азартных игр, замаскированных под обычные развлечения и легкий доступ к ним", - говорят эксперты.
В 2020 году опрос в Украине показал, что 24% респондентов назвали себя азартными людьми, а 17% опрошенных положительно относились к букмекерским компаниям и онлайн-казино.
Мировые исследования показывают, что участвующие в азартных играх 16-17-летние подростки в зрелом возрасте чаще сталкиваются с лудоманией, чем люди, которые в подростковом возрасте не играли.
Эксперты также определили, что женщин и мужчин разные факторы подталкивают к лудомании. Мужчины играют в азартные игры, чтобы выиграть деньги и получить внимание, а женщины обычно играют, чтобы "убежать от реальности".
"Наличие даже одного признака из перечисленных является веской причиной для встречи с психотерапевтом. И чем раньше человек обратится за помощью, тем лучше", - отмечают психологи.
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