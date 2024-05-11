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Зависимость от игр: как вовремя распознать проблему и не допустить ее обострения

Как вовремя распознать игровую зависимость (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Зависимость от игр является распространенной проблемой по всему миру, Украина не исключение. Ухудшение условий жизни, постоянный стресс нередко толкают людей на поиск развлечений, а желание выигрыша помогает им справиться с тяжелыми эмоциями. Но игровая зависимость часто приводит к серьезным финансовым проблемам, которые сопровождается и ухудшением психического состояния человека.

О том, чем опасна игровая зависимость и как ее вовремя распознать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyiv dvoryk в Instagram.

Что такое лудомания

Лудомания или гемблинг - это расстройство, из-за которого человек испытывает патологическое пристрастие к азартным играм. Эта зависимость столь же серьезна, как и алкогольная и наркотическая.

"Из-за лудомании человек может вести себя необдуманно и рискованно, доводить себя и своих близких к финансовому кризису и даже совершать преступления. Для людей с лудоманией последствия не важны, если есть малейший шанс выиграть", - объясняют психологи.

Насколько серьезной проблемой является лудомания

В Украине с 2021 по 2023 год было зарегистрировано 739 человек с лудоманией. Такие данные приводит сайт Opendatabot. Ежемесячный анализ также показывает, что эта статистика растет.

"Этому способствует большое количество рекламы азартных игр, замаскированных под обычные развлечения и легкий доступ к ним", - говорят эксперты.

В 2020 году опрос в Украине показал, что 24% респондентов назвали себя азартными людьми, а 17% опрошенных положительно относились к букмекерским компаниям и онлайн-казино.

Мировые исследования показывают, что участвующие в азартных играх 16-17-летние подростки в зрелом возрасте чаще сталкиваются с лудоманией, чем люди, которые в подростковом возрасте не играли.

Эксперты также определили, что женщин и мужчин разные факторы подталкивают к лудомании. Мужчины играют в азартные игры, чтобы выиграть деньги и получить внимание, а женщины обычно играют, чтобы "убежать от реальности".

Как распознать зависимость от игр

  • чрезмерное увлечение азартными играми (человек постоянно думает и говорит о них)
  • человек спонтанно проявляет злость и агрессию, когда ему отказывают в игре
  • игнорирование привычных вещей и процессов (еды, ухода за собой и т.п.)
  • постоянные финансовые проблемы, для которых нет других причин
  • ощущение синдрома "отмены" во время перерыва от игр
  • отсутствие других интересов
  • отказ признать свою страсть от игр

"Наличие даже одного признака из перечисленных является веской причиной для встречи с психотерапевтом. И чем раньше человек обратится за помощью, тем лучше", - отмечают психологи.

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