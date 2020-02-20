Заллє сильними дощами: синоптики назвали дату погіршення погоди

Погода в Україні почне псуватися в найближчі дні та на зміну сонячним і теплим дням прийдуть сильні дощі й штормовий вітер, місцями можливий мокрий сніг.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що в неділю, 23 лютого, в Україну прийде атмосферний фронт, який суттєво ускладнить погоду – очікуються сильні опади та штормовий вітер.

Температура повітря почне знижуватися і на сході вночі можливі невеликі морози та мокрий сніг з дощем. В інших регіонах температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +5 градусів. Вдень на сході та півночі країни від +2 до +6 градусів, у південних областях та центрі +5 +8, місцями до +10 градусів. На заході повітря прогріється до +6 +9 градусів, місцями до +10 градусів.

У Києві 23 лютого пройде сильний дощ, вітер західний, з поривами до 12 м/с. Вночі +1 +3 градуси, вдень від +6 до +8 градусів.

Карта погоди в Україні 23 лютого

Тим часом, у п'ятницю, 21 лютого, в Україні тепла і хмарна погода, опади у вигляді дощу зі снігом, мокрим снігом пройдуть по західній і східній частині країни. В інших регіонах – хмарно.

"Завтра опади ймовірні в західних областях і на Сході, крім Харківської області. На решті території істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний, на Півдні та Сході – східний, невеликий, максимум – помірний. Місцями тумани, які будуть погіршувати видимість та паморозь. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, завтра вдень +4 +8 градусів, у східних областях +1 +4 градуси", - повідомила Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що в Києві 21 лютого буде прохолодно і хмарно, але без опадів.

"У Києві п'ятниця очікується з мінливою хмарністю, без істотних опадів, максимум – якась мряка, вночі близько нуля, вдень +5 градусів", - зазначила синоптик.