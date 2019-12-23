Заллє дощами, а потім заморозить: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

Погода в Україні у вівторок, 24 грудня, очікується несприятливою у більшості регіонів країни. Температура повітря знизиться ще на кілька градусів, а у багатьох областях пройдуть сильні дощі, місцями можливі зливи. Така ж погода очікує на українців до кінця поточного тижня, а до п'ятниці суттєво похолодає і прийдуть морози.

Погода на сході країни буде похмура і дощова, сухо буде тільки в Харкові, Луганській і Донецькій областях. Нічна температура повітря складе +3 +6 градусів, вдень термометри покажуть від +4 до +8 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують дощі, в Одесі можлива злива. Вночі в регіоні температура повітря буде коливатися від +5 до +9 градусів, вдень збережеться тепло, від +9 до +11 градусів. У Криму хмарно і дощитиме. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +9 до +11 градусів. Також можливий сильний вітер, до 12 м/с.

На півночі України пройде сильний дощ, який почнеться уночі і буде тривати цілий день. Температура повітря від +5 до +7 градусів.

У західних областях пройдуть зливи, місцями дощ буде помірним. Вночі в регіоні очікується близько +5 градусів, вдень прогріється до +7 +9 градусів. Вітер поривчастий, до 12 м/с.

В центральній частині країни також буде йти дощ вдень і вночі. Температура повітря коливатиметься від +4 градусів в нічні години до +8 градусів вдень.

У Києві 24 грудня, напередодні католицького Різдва, очікується похмура і дощова погода. Температура повітря коливатиметься в межах +6 +8 градусів.

Карта погоди на 24 грудня

Як попереджають синоптики, з 25 грудня температура повітря різко знизиться і місцями вночі очікується до 0 градусів. Дощі та зливи охоплять всі області України. До кінця тижня температура повітря знизиться до -1 градуса в більшості областей, а сильні дощі зміняться мокрим снігом.

Карта погоди на 28 грудня