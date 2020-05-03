У закритому на карантин вінницькому зоопарку небувалий рекорд народжуваності (відео)

У Вінниці в Подільському зоопарку, закритому на карантин через коронавірус, зафіксували справжній весняний бебі-бум. У звіринці сталося поповнення відразу в кількох сім'ях тварин: у павіанів, сурикатів і гімалайських ведмедів. А наприкінці квітня перед цим народилися малюки у єнотів-полоскунів, угорських сірих буйволів та віслюків.

Дитинчата поки що не відходять від своїх батьків, харчуються тільки материнським молоком. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Імена маленьким буйволяті та віслючку наразі не придумали.

"Працівники сміються. Кажуть, може назвемо Вірус. Віслючка народила в перший раз, а угорська сіра буйволиця - вчетверте. У неї три рази поспіль були хлопчики, а четвертий вже дівчинка", - розповів директор вінницького зоопарку Євген Ткачик.

Відео: У вінницькому зоопарку небувалий рекорд народжуваності

Як зазначається на Facebook-сторінці Подільського зоопарку, вага новонародженого буйволята близько 40 кг, а віслючка - 28 кг.

Мами з дітьми ізольовані від загального стада і знаходяться в окремих вольєрах зі своїми малюками. Новонароджені тварини та їх матері відчувають себе відмінно і добре харчуються.

З маленькими єнотами все не так ясно - стать чотирьох малюків поки залишається загадкою, бо мама до них нікого не підпускає. Тож дізнатися, хто народився - дівчатка чи хлопчики - поки що важко навіть працівників зоопарку.

"Батько малюків - харків'янин. Торік Подільський та Харківський зоопарк обмінялися молодими єнотами. Завдяки чому і народилося потомство", - йдеться в повідомленні.

Вага новонароджених єнотів близько 80 грамів. Дорослі тварини важать від 5 до 9 кг. Іноді - понад 10 кг.

До речі, в середині квітня в сім'ї крижнів (птахи з родини качиних загону гусеподібних, дикі качки) у Подільському зоопарку народилося вісім чудових каченят. Дітьми займаються і мати, і батько - вони разом вигулюють виводок територією вольєра, вчать малюків різноманітним командам і знайомлять з навколишнім світом.

В адміністрації звіринця зазначили, що новонароджені пташенята унікальні, адже їх батьки є вихідцями з різних зоопарків - Бердянського та Одеського.

У вінницькому зоопарку справжній бебі-бум (Фото: facebook.com/vinnitsaoblagrolis)

Раніше ми писали про те, що в заповіднику Асканія-Нова через аномально теплу зиму у січні народилися вісім бізонів. Такий бебі-бум став справді рідкістю, адже зазвичай бізони з'являються на світ на початку літа або навесні.