Як закрити ФОП онлайн: проста покрокова інструкція

В Україні підприємці можуть самостійно дистанційно припинити свою реєстрацію як ФОП (фізична особа-підприємець) через інтернет, без відвідування кабінетів і необхідності заносити документи до держреєстратора.

Як правильно закрити ФОП в онлайн режимі, що для цього потрібно, і яка послідовність кроків - читайте в матеріалі нижче.

Для того щоб закрити підприємницьку діяльність, необов'язково звертатися до державних органів фізично, розв'язати питання можна за допомогою порталу "Дія", і за умови наявності електронного підпису.

Електронна послуга дозволяє здійснити онлайн-подачу заяви про держреєстрацію припинення ФОП його підприємницької діяльності.

Як розповіли у Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту України, заявник позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань відповідного запису.

Також зауважимо, що за даними відомства, на тлі карантину з минулими локдаунами було зафіксовано збільшення бажаючих закрити ФОП. Адже на підприємців-спрощенців все одно щомісяця нараховуються податки, в не залежності - працюють вони чи ні.

Як закрити ФОП в інтернеті - інструкція

Авторизуйтесь на порталі "Дія" (diia.gov.ua) у кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.

Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть заяву за допомогою Е-підпису.

Ця заява буде автоматично відправлено до реєстратора, інформація про закриття також буде направлена до податкової служби.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в кабінеті та буде надіслано електронною поштою.

Реєстратор вносить інформацію про закриття ФОПа до Єдиного держреєстру та інформує податковий орган, де було зареєстровано фізособу-підприємця, що цей ФОП закритий.

Ті, хто працював зі спрощеною системою оподаткування, будуть виключені з реєстру платників єдиного податку та реєстру платників ПДВ. І з цього моменту ваш ФОП вважається закритим.