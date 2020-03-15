Коронавірус 2020: українцям розповіли, що робити і куди звертатися при зараженні

Коронавірус 2020 - куди звертатися при зараженні

При зараженні коронавірусом важливо повідомити інформацію лікарю

Коронавірус 2020 можна визначити на початковій стадії за такими симптомами як: нежить, кон'юнктивіт, слабкість і температура 37,5-37,6. Що робити і куди звертатися у випадку захворювання розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Вершигора, передають "ФАКТИ".

"Насамперед треба подзвонити своєму сімейному лікарю, розповісти про симптоми і про те, чи була людина в країні, де у жителів або приїжджих підтверджено зараження коронавірусом. Якщо симптоми незначні, досить самоізоляції. Треба залишитися вдома, а не ходити по магазинах або здійснювати трудові подвиги", - сказав він.

За словами Вершигори, лікар повинен вжити заходів, оглянути і прослухати пацієнта. Якщо він бачить, що ситуація ускладнюється, то зобов'язаний викликати швидку. "І зауважте: попередньо йому треба отримати згоду пацієнта на госпіталізацію", - поділився він.

Нагадаємо, що Єлизавета II покинула Букінгемський палац через коронавірус. Плани британської королеви, якій у квітні виповниться 94 роки, були порушені спалахом COVID-19 і вона поїхала в Віндзорський замок, щоб не заразитися.

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