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Коли закон не працює: в Одесі чоловік побив пса і тут же був покараний

Автор: Анна Шиканова

В Одеській області чоловік жорстоко побив собаку й одразу після цього на нього напали невідомі. Пес потрапив у ветеринарну лікарню у важкому стані, а поліції довелося завести відразу дві кримінальних справи – про жорстоке поводження з твариною і нанесенні тілесних ушкоджень людині.

Інцидент стався в селі Холодна Балка під Одесою. Місцевий житель почав бити собаку породи хаска садовими граблями прямо на очах у господині пса. У пресслужбі Національної поліції розповіли, що до них звернулася 56-річна жінка зі скаргою на те, що сусід побив її собаку.

У пса роздроблені череп і щелепа, і чоловік почепив йому на шию зашморг і намагався повісити. Люди відбили у гицеля тварину і відвезли до ветеринарної клініки, де його змушені були ввести в стан штучної коми. На цей момент ветеринари не можуть дати прогнози, чи виживе собака.

Як пояснив чоловік причину своєї агресії, пес повадився шастати до нього у двір і задушив вже близько 20 голів птиці. За його словами, собака не вперше завдає йому шкоди, через те, що постійно бігає голодна. Господиня собаки спростовує слова сусіда.

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Вона звернулася не тільки в поліцію, але і до зоозахисників. Відомо, що в той же день до шкуродера приїхала група невідомих, які його побили та кинули в сніг. Хто здійснив "самосуд" - встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Поліція відкрила дві кримінальні виробництва: за фактом жорстокого поводження з тваринами та за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суд виправдав самого жорстокого шкуродера Святогора.

А також розповідали про те, що проти чиновника-шкуродера, який протягнув собаку за авто, закрили справу.

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