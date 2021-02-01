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Когда закон не работает: в Одессе мужчина избил пса и тут же был наказан

Автор: Анна Шиканова

В Одесской области мужчина зверски избил собаку и сразу после этого на него напали неизвестные. Пес попал в ветеринарную больницу в тяжелом состоянии, а полиции пришлось завести сразу два уголовных дела – о жестоком обращении с животным и нанесении телесных повреждений человеку.

Инцидент произошел в селе Холодная Балка под Одессой. Местный житель начал избивать собаку породы хаска садовыми граблями прямо на глазах у хозяйки пса. В пресс-службе Национальной полиции рассказали, что к ним обратилась 56-летняя женщина с жалобой на то, что сосед избил ее собаку.

У пса раздроблены череп и челюсть, и мужчина нацепил ему на шею удавку и пытался повесить. Люди отбили у живодера животное и отвезли в ветклинику, где его вынуждены были ввести в состояние искусственной комы. На данный момент ветеринары не могут дать прогнозы, выживет ли собака.

Как объяснил мужчина причину своей агрессии, пес повадился шастать к нему во двор и задушил уже около 20 голов птицы. По его словам, собака не впервые наносит ему вред, так как постоянно бегает голодная. Хозяйка собаки опровергает слова соседа.

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Она обратилась не только в полицию, но и к зоозащитникам. Известно, что в тот же день к живодеру приехала группа неизвестных, которые его избили и бросили в снег. Кто совершил "самосуд" - устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Полиция открыла два уголовных производства: по факту жестокого обращения с животными и по факту нанесения телесных повреждений.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд оправдал самого жестокого живодера Святогора.

А также рассказывали о том, что против чиновника-живодера, который протащил собаку за авто, закрыли дело.

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Новости Украины живодержестокостьсобака