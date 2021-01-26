Закрили справу проти колишнього чиновника-шкуродера, який протягнув собаку за авто

Закрито справу проти Володимира Байдича (колаж: РБК-Україна)

У 2019 році під Хмельницьким розгорівся скандал після того, як місцевий чиновник прив'язав собаку до автомобіля ланцюгом і волочив тварину півтора кілометра по дорозі. Зараз слідчі поліції не знайшли криміналу в діях колишнього директора Державного архіву Хмельницької області Володимира Байдича.

Слідчий відділ Красилівського відділу поліції, який розслідував справу за фактом знущання з собаки Барсик, вирішив їїзакрити. Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на слова заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Сергія Комонюка.

За його словами, у Харкові провели судово-медичну експертизу, яка показала, що тілесні ушкодження собаки відносяться до середнього ступеня тяжкості з тривалим розладом здоров'я.

Але у тварини ускладнення здоров'я не виявлено і відсутні ознаки каліцтва, тому кримінальне провадження закрили у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину.

Начальник сектору комунікацій головного управління поліції в Хмельницькій області Інна Глега розповіла, що собака Барсик досі живе в кінологічному центрі нацполіції Хмельницької області.

Нагадаємо, після того, як гицель тягнув собаку за авто, у неї були стерті лапи, а на тілі з'явилися множинні рани. Інцидент стався в селі Кузьмин Красилівського району.

На наступний день як відео знущання з тварини потрапило в мережу зоозахисники та небайдужі люди зібралися під стінами головного управління Нацполіції в Хмельницькій області з вимогою покарати Байдича.

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