Суд виправдав шкуродера Святогора: українці вимагають справедливості

У понеділок, 18 січня, Шевченківський районний суд Києва виправдав доґхантера Олексія Святогора, який вбив сотні безпритульних тварин у Києві, Одесі, Ізмаїлі та інших містах України.
Докази прокуратури суддя вважає необґрунтованими. Було постановлено, що вина Святогора в інкримінованих йому злочинах не доведена. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.
У громадській організації UAnimals зазначили, що, на думку суду, заяви шкуродера є його суб'єктивною думкою і не можуть вважатися пропагандою жорстокого поводження з тваринами.
"На нашу думку, це - дно", - написали в організації.
Користувачі мережі також обурюються з цього приводу і вимагають покарання для чоловіка, який вбивав тварин.
Варто зазначити, що у доґхантера є багато сторінок в різних соціальних мережах, де він постійно доповідає про свої "успіхи" і ображає тих, хто вважає його "діяльність" аморальною.
Нагадаємо, в лютому 2020 року Олексія Святогора жорстоко побили біля станції метро "Лук'янівська" у Києві. Він знаходився в лікарні у важкому стані.
Пізніше з'явилося відео з побитим догхантером Святогором.
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