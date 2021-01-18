Суд виправдав шкуродера Святогора: українці вимагають справедливості

Олексій Святогор (фото: РБК-Україна)

У понеділок, 18 січня, Шевченківський районний суд Києва виправдав доґхантера Олексія Святогора, який вбив сотні безпритульних тварин у Києві, Одесі, Ізмаїлі та інших містах України.

Докази прокуратури суддя вважає необґрунтованими. Було постановлено, що вина Святогора в інкримінованих йому злочинах не доведена. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

У громадській організації UAnimals зазначили, що, на думку суду, заяви шкуродера є його суб'єктивною думкою і не можуть вважатися пропагандою жорстокого поводження з тваринами.

"На нашу думку, це - дно", - написали в організації.

Користувачі мережі також обурюються з цього приводу і вимагають покарання для чоловіка, який вбивав тварин.

От вам і справедливість!!! Сподівайся на державу;

За 2 роки жодного зоозахисного закону!!! Ще й шкуродера виправдали!!!!

Я думаю у в'язниці йому було б безпечніше. А наша судова система ще раз довела, що це балаган з ряженими;

Як же так не посадити шкуродера. І ця напівлюдина буде ходити з нами на землі, жити. Таким не місце поряд з нормальними людьми;

Подавати апеляцію! І залучати потужних адвокатів!

А якщо ми почнемо говорити, що пора вбивати суддів??? Це буде нашою суб'єктивною думкою? Або за таке можна потрапити за ґрати??? До чого докотилися... ганьба поліції та судовій системі України!!!

Може подавати в Європейський суд;

Як так? Сподіваюся його чекає самосуд. І знайдеться той, хто буде справедливим на відміну від нашої феміди!

Варто зазначити, що у доґхантера є багато сторінок в різних соціальних мережах, де він постійно доповідає про свої "успіхи" і ображає тих, хто вважає його "діяльність" аморальною.

Нагадаємо, в лютому 2020 року Олексія Святогора жорстоко побили біля станції метро "Лук'янівська" у Києві. Він знаходився в лікарні у важкому стані.

Пізніше з'явилося відео з побитим догхантером Святогором.