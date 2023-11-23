"Влюбленная в пустыне", "Маленькие женщины" и еще три фильма о писательницах, которые стоит посмотреть

"Фильм писательницы"

Возможно, вы видели этот черно-белый меланхолический фильм Хонг Сан Су на Киевской Неделе Критики в 2022 году. Или, может быть, видели другие фильма корейского режиссера. Потому что каждый раз его герои и героини едят традиционную пищу, пьют разный алкоголь и раздумывают в голос о смысле искусства.

"Фильм писательницы" не исключение. Главная героиня известная южнокорейская литератор, столкнувшаяся с кризисом. Случайно она встречает невероятно красивую и талантливую актрису и решает, что хочет снять свой фильм. Они вместе гуляют по городу, сидят в кафе и выбирают книги, обсуждая не только кино, но и все направления художественного проявления и вдохновения.

Кадр из "Фильма писательницы"

"Маленькие женщины"

В этом году Грета Гервиг подняла шум своим фильмом "Барби" и стала самой кассовой женщиной-режиссершей. Но ее феминизм в кинопроизведениях раньше обходился без глиттера и розового.

В частности, "Маленькие женщины" - экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт в 1868 году о четырех сестрах, взрослеющих в патриархальном мире. Одна из них, Джо (Сирша Ронан), несмотря на давление и сомнения, выбирает писательство вместо мужчины. Даже такого, которого воплотил на экране Тимоти Шаламе.

"Анатомия падения"

Третий раз в истории Каннского кинофестиваля главную награду - "Золотую пальмовую ветвь" - получила в этом году женщина. Речь о Жюстине Трие. В Украине ее фильм можно будет посмотреть с 14 декабря в кинотеатральном прокате.

В центре сюжета судебного триллера немецкая писательница Сандра (Сандра Гюллер), обвиняемая в убийстве ее мужа в их доме в Альпах. Он тоже был писателем, но менее успешным. Признает ли французский суд это весомым аргументом – подсудимая более успешная, так еще и вдохновлялась идеями своего мужа для написания собственных книг.

"Ширли"

Фильм Джозефин Деккер основан на одноименном романе Сьюзен Скарф Меррелл, в котором разворачивается реальная жизнь писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс). Автор ужасов на уровне со Стивеном Кингом впадает в кризис и безумие. Между миром реальным и вымышленным, алкоголем и наркотиками женщина пытается поймать идеи нового рассказа.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Санденс", где не только подчеркнули феноменальность актрисы Элизабет Мосс, но и наградить ленту особым отличием.

Кадр из фильма "Ширли"

"Влюбленная в пустыне"

Новый фильм легенды немецкого режиссера Маргарете фон Тротти рассказывает пылкую историю любви Ингеборг Бахман и Макса Фриша. Они вдохновляются друг другом, купаются в любви и погружаются в страсть. Когда же она утихает, писательница отправляется в пустыню - чтобы найти себя, свои настоящие желания и новое вдохновение.

Бахман сыграла актриса Вики Крипс, которую мы в прошлом году видели в фильме "Корсет" в роли Королевы Сиси. Завораживающая пустыня, глубокие портреты на экране воплотили оператор кинокартин "Ноль калорий" и "Малыш Джо" Мартин Гшлахт. За их работу на кинофестивале в Берлине фильм хвалили больше всего.