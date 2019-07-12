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Жорстоке вбивство фермерів під Миколаєвом: поліція затримала підозрюваного

STYLERЖиття    12.07.2019 - 08:22
Жорстоке вбивство фермерів під Миколаєвом: поліція затримала підозрюваного
Вбивство фермерів під Миколаєвом (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція знайшла вбивцю двох пенсіонерів в Миколаївській області

У Миколаївській області сталося жорстоке вбивство пари пенсіонерів. Через два місяці правоохоронці затримали підозрюваного, яким виявився співробітника загиблого глави фермерського господарства. Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

За словами поліції, у вбивстві фермерів звинувачується 44-річний місцевий житель, який раніше працював бухгалтером у фермера. У 2013 році він був звільнений з компанії через махінації з грошима.

 

Вбивство фермерів під Миколаєвом (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Зловмисник звинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів" і ч. 4 ст. 187 "Розбій". За вчинений злочин йому загрожує довічне ув'язнення.

Вбивство фермерів під Миколаєвом (відео: YouTube/Поліція Миколаївщини)

Нагадаємо, що вбивство 71-річного фермера та його 64-річної дружини відбулося 15 травня цього року в їхньому будинку. Тіло убитих виявив син, коли приїхав на роботу і побачив, що батька немає, то спочатку почав йому дзвонити на телефон, а потім поїхав до них додому.

 

Вбивство фермерів під Миколаєвом (фото: mk.npu.gov.ua)

Коли він під'їхав до дому, то побачив, що з-під воріт витікає кров. Його мати лежала у дворі, а тіло отця було в будинку. Батьки були в калюжах крові, з численними колотими і рубленими пораненнями. Перед смертю їх довго катували.

Вбивство фермерів під Миколаєвом (YouTube/ТСН)

За словами сусідів, убиті Володимир і Людмила Новицькі були заможними фермерами, але жили скромно. Друг Володимира Новицького заявив поліції, що фермеру надходили погрози.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі нелюди втопили людину заради відео. Суд відпустив іх під домашній арешт.

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