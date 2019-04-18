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З'їдає іржа: в Криму гинуть унікальні дерева

STYLERЖиття    18.04.2019 - 15:43
З'їдає іржа: в Криму гинуть унікальні дерева
У Криму гинуть унікальні ялівцеві насадження (Колаж РБК-Україна)

Фахівці відзначають, що грибок може перекинутися і на плодово-ягідні дерева

В окупованому Криму гинуть унікальні багаторічні насадження деревовидного ялівцю, які ростуть у курортному селищі Симеїз. Про це повідомила місцева мешканка Ганна Расохацька на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Расохацька розповіла, що всі дерева заражені моторошним ржавичним грибком, який призведе до повного знищення унікальних дерев. Вона зазначила, що громадськість неодноразово зверталася до так званої владі Криму, але жодної відповіді вони не отримали. Щоб врятувати дерева – їх потрібно обробити спеціальним розчином, але на нього немає коштів.

З'їдає іржа: в Криму гинуть унікальні дерева

В Криму гинуть унікальні ялівці (facebook.com/Анна Расохацька)

За останні кілька місяців отруйний грибок поширився по всьому курортному селищу і це може призвести до загибелі всіх багаторічних заростей ялівцю. Расохацька пояснила, що частину дерев потрібно зрізати, а решту обробити фунгіцидами. А після цього – ретельно стежити, щоб не було повторного зараження.

Багаторічні зарості ялівцю ростуть по всьому Сімеїзу і найбільші насадження – на території протитуберкульозного санаторію, куди раніше приїжджали лікуватися з різних точок колишнього СРСР. До анексії Криму за деревами постійно доглядали і обробляли їх, щоб уникнути виникнення грибка, але в останні п'ять років, за словами Расохацької, місцеві озеленювачі нічого не роблять і навіть після звернення мешканців, вони розвели руками і сказали, що команди "зверху" не було.

 

В Криму гинуть унікальні ялівці (facebook.com/Анна Расохацька)

В коментарях під постом фахівці відзначили, що даний вид грибка може поширюватися і на інші рослини, в тому числі і на плодово-ягідні, що може призвести до неврожаю в місцевості. Подібний грибок також був помічений і в інших містах Південного берега Криму – в Новому Світі, в Гурзуфі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти перетворили Крим на помийну яму.

А також розповідали про те, що у Криму назріває екологічна катастрофа та масово гинуть дельфіни.

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