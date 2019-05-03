Захід і сходу сонця на Марсі: NASA показало неземне видовище

Марсіанський посадковий модуль апарату NASA InSight сфотографував дивовижні пейзажі Червоної планети. Кадри зняли вражаючий схід сонця на Марсі 24 квітня 2019 року близько 5:30 ранку та 25 квітня близько 6:30 вечора за місцевим марсіанським часом (на 145-й день місії), повідомили на сайті NASA.

В якості "бонусу" камера Instrument Deployment Camera (IDC) на роботизованій "руці" космічного корабля під палубою зонда також змогла зняти хмари, що пливуть марсіанським небом на заході.

Апарат InSight зняв схід сонця на Марсі 24 квітня 2019 року близько 5:30 ранку за місцевим часом (фото у "сирій" та обробленій версіях: NASA/JPL-Caltech/nasa.gov)

Зображення доступні в необробленої версії - на них легше побачити деякі деталі, а також у кольоровому варіанті, що більш точно демонструють видовище, як його зможе побачити людське око.

Як видно на кадрах, набагато далі від Марса, ніж від Землі, Сонце здається на дві третини меншим, ніж ми звикли бачити на Землі.

Апарат InSight зняв захід сонця на Марсі 25 квітня 2019 року близько 6:30 вечора за місцевим часом (фото у "сирій" та обробленій версіях: NASA/JPL-Caltech/nasa.gov)

"Для місій на Марсі вже традиційно знімаються схід і захід", - сказав співробітник дослідницької групи InSight в лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені (Каліфорнія) Джастін Макі.

InSight зняв хмари, що пливуть небом на заході 25 квітня 2019 року (зображення: NASA/JPL-Caltech/nasa.gov)

Першою місією, яка відправила такі зображення, був посадковий апарат "Вікінг-1", який відобразив захід 21 серпня 1976 року; "Вікінг 2" зняв схід сонця 14 червня 1978 року.

Модуль InSight є частиною програми NASA Discovery, керованої Центром космічних польотів "Маршалл" в Хантсвіллі (штат Алабама, США).

Як повідомлялося раніше, нещодавно апарат NASA, яким озброєний марсіанський посадковий модуль InSight, вперше виміряв і зареєстрував ймовірний землетрус на Марсі.

Також ми писали про те, що фахівці NASA розробили спеціальну модель, за допомогою якої можна зробити прогноз про підвищення рівня океану через глобальне потепління і вирахувати, коли відбудеться танення льодовиків.

Нагадаємо, що нещодавно вчені отримали перше зображення чорної діри, використовуючи спостереження телескопа Event Horizon центру галактики M87.