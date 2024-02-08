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На Закарпатье медики на пожарной машине спасали 8-месячного младенца: невероятная история

Закарпатская область, Четверг 08 февраля 2024 13:25
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На Закарпатье медики на пожарной машине спасали 8-месячного младенца: невероятная история В Закарпатье медики на пожарной машине спасали младенца (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Герцевцы Закарпатской области к медикам поступило сообщение, что у 8-месячного младенца поднялась высокая температура. Врачам пришлось вызывать на помощь спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатского центра экстренной медпомощи.

Как спасали ребенка

Диспетчер направил по вызову бригаду №700 с врачом Мирославой Бигун, фельдшером Виктором Чобаном и водителем Николаем Коханом.

На полпути к селу "скорая" застряла в глубоком снегу. Пришлось вызвать на помощь спасателей ГСЧС.

"Мощное пожарное авто вытащило из снежной ловушки медицинский транспорт и спасатели доставили медиков к месту назначения уже своей высокопроходной машиной", - говорится в сообщении

Врач и фельдшер осмотрели маленькую пациентку и провели все необходимые диагностические манипуляции, медикаментозно снизили температуру.

После этого уже в стабильном состоянии, вместе с мамой на спасательном авто ГСЧС доставили их к "скорой", а затем медицинским транспортом - в областную детскую больницу в Мукачево.

Симптомы высокой температуры у детей

Основные симптомы при высокой температуре у ребенка включают в себя:

  • потливость
  • озноб и дрожь
  • головная боль
  • боли в мышцах
  • потеря аппетита
  • раздражительность
  • общая слабость, сонливость

Если вы наблюдаете следующие симптомы, немедленно вызывайте врача:

  • у ребенка температура 38°C или выше (меньше чем 3 месяцев)
  • у ребенка температура 39°C или выше (старше 3 месяцев)
  • постоянная рвота
  • есть другие признаки болезни, такие как бледность кожи, фебрильные судороги, сыпь
  • обезвоживание: сухость кожи, слизистых, сухой язык, отсутствие мочи

На Закарпатье медики на пожарной машине спасали 8-месячного младенца: невероятная историяНа Закарпатье медики на пожарной машине спасали 8-месячного младенца: невероятная историяНа Закарпатье медики на пожарной машине спасали 8-месячного младенца: невероятная историяНа Закарпатье медики на пожарной машине спасали 8-месячного младенца: невероятная историяНа Закарпатье медики на пожарной машине спасали младенца (фото: facebook.com/103zakarpat)

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье на горной дороге у женщины на свет появился седьмой ребенок.

Также мы писали, что никогда нельзя давать младенцам, чтобы уберечь здоровье и жизнь.

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