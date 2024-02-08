На Закарпатье медики на пожарной машине спасали 8-месячного младенца: невероятная история
В селе Герцевцы Закарпатской области к медикам поступило сообщение, что у 8-месячного младенца поднялась высокая температура. Врачам пришлось вызывать на помощь спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатского центра экстренной медпомощи.
Как спасали ребенка
Диспетчер направил по вызову бригаду №700 с врачом Мирославой Бигун, фельдшером Виктором Чобаном и водителем Николаем Коханом.
На полпути к селу "скорая" застряла в глубоком снегу. Пришлось вызвать на помощь спасателей ГСЧС.
"Мощное пожарное авто вытащило из снежной ловушки медицинский транспорт и спасатели доставили медиков к месту назначения уже своей высокопроходной машиной", - говорится в сообщении
Врач и фельдшер осмотрели маленькую пациентку и провели все необходимые диагностические манипуляции, медикаментозно снизили температуру.
После этого уже в стабильном состоянии, вместе с мамой на спасательном авто ГСЧС доставили их к "скорой", а затем медицинским транспортом - в областную детскую больницу в Мукачево.
Симптомы высокой температуры у детей
Основные симптомы при высокой температуре у ребенка включают в себя:
- потливость
- озноб и дрожь
- головная боль
- боли в мышцах
- потеря аппетита
- раздражительность
- общая слабость, сонливость
Если вы наблюдаете следующие симптомы, немедленно вызывайте врача:
- у ребенка температура 38°C или выше (меньше чем 3 месяцев)
- у ребенка температура 39°C или выше (старше 3 месяцев)
- постоянная рвота
- есть другие признаки болезни, такие как бледность кожи, фебрильные судороги, сыпь
- обезвоживание: сухость кожи, слизистых, сухой язык, отсутствие мочи
На Закарпатье медики на пожарной машине спасали младенца (фото: facebook.com/103zakarpat)
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