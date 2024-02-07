Что никогда нельзя давать младенцам, чтобы уберечь здоровье и жизнь

Введение новых продуктов (прикорма) в основное питание грудным молоком или смесью является важным этапом в развитии младенца. Однако не все родители знают, чем именно и как кормить ребенка, чтобы не навредить здоровью.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Humana, Odrex.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и как лучше всего вводить в рацион ребенка новую еду, какие продукты станут полезным прикормом и чего малышам давать категорически нельзя.

Когда можно вводить прикорм

В Украине детские врачи поддерживают рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о грудном вскармливании малыша и введении прикорма с 6 месяцев жизни.

Это связано с тем, что после 6 месяцев грудное молоко полноценно не снабжает малышей питательными веществами (в первую очередь железом и цинком), необходимыми для нормального развития и роста.

В большинстве стран Европы введение прикорма также рекомендуется с полугодового возраста. Однако в некоторых странах ЕС (например, Германии, Испании, Бельгии) введение новых продуктов допускается с 4-6 месяцев.

Важно понимать, что раннее введение прикорма (до 4 месяцев) может привести к развитию аллергии, ожирения или других болезней в будущем (взрослом возрасте).

В то же время позднее введение прикорма (после 7 месяцев жизни) может привести к проблемам с адаптацией ребенка к употреблению более жесткой пищи.

Начиная с 9 месяца еда ребенка должна содержать мелкие кусочки, а уже после года малышу можно предложить что-то более твердое (паровые котлеты, кусок яблока и т.п.).

В целом ребенок может быть готов к прикорму, если:

держит голову

сидит практически без поддержки

открывает рот (проявляет заинтересованность), когда подносят ложку с едой

закрывает рот с ложкой во рту, а затем проглатывает (а не выталкивает и не выплевывает)

Некоторые дети могут лениться есть прикорм с ложечки (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как лучше всего вводить прикорм

Для того чтобы ребенок лучше адаптировался к новой пище, следует придерживаться основных правил введения прикорма:

он должен быть промышленного производства или свежеприготовленным, иметь нежную однородную консистенцию (от сливочноподобной до сметаноподобной, в зависимости от возраста)

температура прикорма должна быть 36-37 градусов по Цельсию

давать новую еду лучше всего, когда ребенок голоден и активен (во время завтрака или обеда)

во время кормления ребенок должен находиться в вертикальном положении - на руках у взрослых или в специальном детском стульчике

очень хорошо, если ребенок будет есть вместе с другими членами семьи

предлагать прикорм следует, положив небольшое количество пищи на кончик небольшой ложки - держать ее так, чтобы ребенок видел, затем коснуться ложкой губ (чтобы часть продукта осталась на губах), а когда ребенок откроет рот, положить ложку с едой на середину языка (тогда малыш легко ее проглотит)

каждый новый продукт прикорма нужно вводить отдельно и постепенно - начиная с четверти, половины или целой чайной ложки (в зависимости от продукта) и увеличивая объем до полной порции за 5-7 дней

не следует вводить прикорм во время болезни, после прививки или в жару

после прикорма целесообразно приложить ребенка к груди (или дать смесь, к которой он привык)

не стоит кормить ребенка принудительно

Важно также помнить, что при любых негативных реакциях организма ребенка на тот или иной новый продукт (жидкий стул, запор, аллергия) следует прекратить его давать.

Через некоторое время (после полной нормализации стула или очищения кожи) можно продолжить вводить новые продукты. К продукту, вызвавшему негативные реакции, можно также вернуться позже.

Прикорм и процесс его потребления должны доставлять удовольствие (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие продукты являются полезным прикормом

Полезным и "удобным" для малыша прикормом могут стать:

молочные или безмолочные каши (гречка, овсянка, рис, кукуруза)

овощное пюре (цветная и брюссельская капуста, тыква, кабачки, патиссоны, морковь, картофель)

фруктовое пюре (яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы)

фруктово-овощное пюре

сливочное масло и растительные жиры

мягкий сыр

фруктовый сок

мясное пюре (телятина, индюшатина, курятина, крольчатина, нежирная свинина)

перетертый яичный желток (можно добавлять в овощное пюре или разводить грудным молоком/смесью)

йогурт, кефир

нежирное рыбное пюре (хек, треска, минтай и т.д.)

хлеб

Примерная схема введения продуктов и блюд прикорма при естественном вскармливании детей первого года жизни (инфографика: humana.ua)

Чего младенцу давать нельзя

Первый прикорм должен быть полезным и безопасным для здоровья ребенка со всех точек зрения. Учитывая это, педиатры настоятельно не рекомендуют давать малышам: