На Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історія
У селі Герцевці Закарпатської області до медиків надійшло повідомлення, що у 8-місячного немовляти піднялась висока температура. Лікарям довелось викликати на допомогу рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Закарпатського центру екстреної меддопомоги.
Як рятували дитині
Диспетчер скеровував на виклик бригаду №700 з лікарем Мирославою Бігун, фельдшером Віктором Чобаном та водієм Миколою Коханом.
На півдорозі до села "швидка" застрягла в глибокому снігу. Довелось викликати на допомогу рятувальників ДСНС.
"Потужне пожежне авто витягнуло із снігової пастки медичний транспорт і рятувальники доставили медиків до місця призначення вже своєю високопрохідною машиною", - йдеться у повідомленні
Лікар та фельдшер оглянули маленьку пацієнтку і провели всі необхідні діагностичні маніпуляції, медикаментозно знизили температуру.
Після цього вже у стабільному стані, разом з мамою на рятувальному авто ДСНС доставили їх до "швидкої", а потім, медичним транспортом - до обласної дитячої лікарні в Мукачево.
Симптоми високої температури у дітей
Основні симптоми при високій температурі у дитини включають:
- пітливість
- озноб і тремтіння
- головний біль
- біль в м'язах
- втрата апетиту
- дратівливість
- загальна слабкість, сонливість
Якщо ви спостерігаєте такі симптоми, негайно викликайте лікаря:
- у дитини температура 38°C або вище (менше ніж 3 місяці)
- у дитини температура 39°C або вище (старше 3 місяців)
- постійне блювання
- є інші ознаки хвороби, такі як блідість шкіри, фебрильні судоми, висипання
- зневоднення: сухість шкіри, слизових, сухий язик, відсутність сечі
На Закарпатті медики на пожежній машині рятували немовля (фото: facebook.com/103zakarpat)
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