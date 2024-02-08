ua en ru
Чт, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історія

Закарпатська область, Четвер 08 лютого 2024 13:25
UA EN RU
На Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історія На Закарпатті медики на пожежній машині рятували немовля (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Герцевці Закарпатської області до медиків надійшло повідомлення, що у 8-місячного немовляти піднялась висока температура. Лікарям довелось викликати на допомогу рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Закарпатського центру екстреної меддопомоги.

Як рятували дитині

Диспетчер скеровував на виклик бригаду №700 з лікарем Мирославою Бігун, фельдшером Віктором Чобаном та водієм Миколою Коханом.

На півдорозі до села "швидка" застрягла в глибокому снігу. Довелось викликати на допомогу рятувальників ДСНС.

"Потужне пожежне авто витягнуло із снігової пастки медичний транспорт і рятувальники доставили медиків до місця призначення вже своєю високопрохідною машиною", - йдеться у повідомленні

Лікар та фельдшер оглянули маленьку пацієнтку і провели всі необхідні діагностичні маніпуляції, медикаментозно знизили температуру.

Після цього вже у стабільному стані, разом з мамою на рятувальному авто ДСНС доставили їх до "швидкої", а потім, медичним транспортом - до обласної дитячої лікарні в Мукачево.

Симптоми високої температури у дітей

Основні симптоми при високій температурі у дитини включають:

  • пітливість
  • озноб і тремтіння
  • головний біль
  • біль в м'язах
  • втрата апетиту
  • дратівливість
  • загальна слабкість, сонливість

Якщо ви спостерігаєте такі симптоми, негайно викликайте лікаря:

  • у дитини температура 38°C або вище (менше ніж 3 місяці)
  • у дитини температура 39°C або вище (старше 3 місяців)
  • постійне блювання
  • є інші ознаки хвороби, такі як блідість шкіри, фебрильні судоми, висипання
  • зневоднення: сухість шкіри, слизових, сухий язик, відсутність сечі

На Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історіяНа Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історіяНа Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історіяНа Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історіяНа Закарпатті медики на пожежній машині рятували немовля (фото: facebook.com/103zakarpat)

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті на гірській дорозі у жінки на світ з'явилась сьома дитина.

Також ми писали, що ніколи не можна давати немовлятам, аби вберегти здоров'я й життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти швидка
NEWS
Чи чекати на військовий квиток у "Дії": що говорять у Мінцифри
Чи чекати на військовий квиток у "Дії": що говорять у Мінцифри