На Закарпатті медики на пожежній машині рятували 8-місячне немовля: неймовірна історія

У селі Герцевці Закарпатської області до медиків надійшло повідомлення, що у 8-місячного немовляти піднялась висока температура. Лікарям довелось викликати на допомогу рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Закарпатського центру екстреної меддопомоги .

Як рятували дитині

Диспетчер скеровував на виклик бригаду №700 з лікарем Мирославою Бігун, фельдшером Віктором Чобаном та водієм Миколою Коханом.

На півдорозі до села "швидка" застрягла в глибокому снігу. Довелось викликати на допомогу рятувальників ДСНС.

"Потужне пожежне авто витягнуло із снігової пастки медичний транспорт і рятувальники доставили медиків до місця призначення вже своєю високопрохідною машиною", - йдеться у повідомленні

Лікар та фельдшер оглянули маленьку пацієнтку і провели всі необхідні діагностичні маніпуляції, медикаментозно знизили температуру.

Після цього вже у стабільному стані, разом з мамою на рятувальному авто ДСНС доставили їх до "швидкої", а потім, медичним транспортом - до обласної дитячої лікарні в Мукачево.

Симптоми високої температури у дітей

Основні симптоми при високій температурі у дитини включають:

пітливість

озноб і тремтіння

головний біль

біль в м'язах

втрата апетиту

дратівливість

загальна слабкість, сонливість

Якщо ви спостерігаєте такі симптоми, негайно викликайте лікаря:

у дитини температура 38°C або вище (менше ніж 3 місяці)

у дитини температура 39°C або вище (старше 3 місяців)

постійне блювання

є інші ознаки хвороби, такі як блідість шкіри, фебрильні судоми, висипання

зневоднення: сухість шкіри, слизових, сухий язик, відсутність сечі

На Закарпатті медики на пожежній машині рятували немовля (фото: facebook.com/103zakarpat)