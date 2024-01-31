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Роды "на колесах": на Закарпатье на горной дороге у женщины на свет появился седьмой ребенок

Закарпатская область, Среда 31 января 2024 12:13
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Роды "на колесах": на Закарпатье на горной дороге у женщины на свет появился седьмой ребенок На Закарпатье женщина в "скорой" родила седьмого ребенка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Закарпатской области 27-летняя женщина из села Вары родила своего седьмого ребенка прямо в скорой. Когда бригада медиков везла роженицу в больницу, начались стремительные роды, поэтому довезти ее не успели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатского центра экстренной медпомощи

Детали ситуации

Роды "на колесах" для медиков - всегда испытание, для роженицы - это риск. В основном бригады скорых пытаются поскорее доставить женщину в роддом.

Однако иногда младенцы очень спешат родиться, и тогда приходится останавливать авто и проводить неотложные мероприятия в автомобиле.

Так произошло и в понедельник, 29 января, когда бригада №602 в составе фельдшера Юрия Данича и водителя Дезидера Блонера выехала по вызову в село Вары. Там рожала 27-летняя многодетная мама, у которой уже было шесть детей.

Машина везла роженицу в роддом очень быстро, но, когда стало понятно, что не успевают, авто остановили под горой на въезде в Берегово.

"У женщины начались стремительные роды. Роженица была очень возбуждена, едва удалось ее успокоить", - рассказал Юрий Данич.

Роды &quot;на колесах&quot;: на Закарпатье на горной дороге у женщины на свет появился седьмой ребенокДорога, по которой везли женщину в роддом (скриншот)

Под горой рождаются богатыри

К счастью, родился здоровый доношенный мальчик. Медики перерезали пуповину, а маму и ребенка доставили в Береговскую больницу им. Бертолона Линнера. Они чувствуют себя хорошо.

По словам фельдшера, за 23 года работы на скорой он принял по меньшей мере два десятка родов. Он отметил, что разные были обстоятельства, но эти последние - особенные, поскольку навеяли воспоминания об аналогичном случае.

По его словам, он уже впоследствии понял, что они произошли в том же месте, при тех же обстоятельствах, и с такой же непослушной роженицей из того же села.

В частности, в феврале 2012 были морозы до -22 градусов. Но в УАЗике скорой женщина рожала своего 13 ребенка.

"Родился настоящий богатырь - малыш весом 5,5 кг! Все так же как и сейчас, прошло без осложнений", - вспоминает Юрий.

К тому же потом родители новорожденного настаивали, чтобы фельдшер стал "названным отцом малыша".

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи экстренно принимали сложные роды в "скорой".

Также мы писали, в Киеве женщина в машине "скорой" родила шестого ребенка.

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