В Киеве неизвестные взорвали приют для котов: многие животные погибли (видео)
В Киеве в микрорайоне Теремки 23 сентября неизвестные взорвали известный приют для котов "Котохата". В результате трагедии погибло много животных, остальные находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Реальный Киев".
Детали трагедии
Приют для животных находился на улице Заболотного. Местные жители подозревают, что кто-то специально устроил такую трагедию.
По предварительной информации пострадали или погибли примерно 60 животных, проживавших в "Котохате".
Видео можно посмотреть по ссылке.
На видео показано, как на место ЧП приехала полиция пожарные службы, а также пришли люди, которым небезразличны животные.
"Женщина, которая заботилась о котиках, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию. Находилось здание во дворе дома по адресу Заболотного, 76а", - сказано в сообщении.
Позже по поводу ситуации написали, что не все пушистики находились в здании, многие сейчас ходят во дворе, там где находился приют.
В Киеве подорвали приют для котов (фото: facebook.com/nataliya.petrushchenkoff)
Что думают украинцы
На странице в Facebook зоозащитницы Натальи Петрущенковой пользователи сети оставили множество комментариев. Они шокированы случившимся и выражают соболезнования. Люди не понимают, как можно сотворить такую жестокость.
- Жахлива новина. Сподіваюся цих недолюдків, винних у підпалі, знайдуть і покарають.
- Мені так шкода! Як таке можливо?! Така безжальність.
- Це так жахливо. Серце на шматочки? тримайтеся будь-ласка! Дуже сподіваюся, що ці покидьки понесуть покарання. І ті хто вас ображав також!
- Яка ж мразота ходить по цій Землі.
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