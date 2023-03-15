Врач назвала главные симптомы аллергии на цитрусовые

У вас может возникнуть аллергическая реакция на свежие фрукты и сок цитрусовых или на их кожуру. Так проявляется аллергия на цитрусовые.

О симптомах рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Что нужно знать об аллергии

Большинство людей, которые имеют аллергию на цитрусовые, испытывают симптомы после еды или напитков, приготовленных из сырых цитрусовых.

Симптомы часто локализованы, что означает, что вы чувствуете их всюду, где сырой фрукт касался вашей кожи.

Симптомы аллергии на цитрусовые

Сильное покалывание и зуд губ, языка и горла.

Краснота и легкий отек губ и десен. Это симптомы синдрома оральной аллергии (ОАС).

Люди из ОАС, имеющие реакцию на цитрусовые, обычно могут есть фрукты, когда они термически обработаны.

Симптомы могут появиться позже в жизни, даже если вы едите фрукт годами без проблем.

Люди, страдающие аллергией на кожуру цитрусовых, могут ощущать симптомы контактного дерматита, если они контактируют с кожурой цитрусовых.

Аллергический контактный дерматит вызывается тем, что ваша кожа выделяет воспалительные вещества после контакта с аллергеном.

Симптомы:

покраснение кожи и жжение

сильный зуд

сухая кожа, шелушение

отек

волдыри.

В редких случаях аллергия на цитрусовые может вызвать системную аллергическую реакцию-анафилаксию. Анафилаксия является неотложной медицинской помощью и может быть опасна для жизни.