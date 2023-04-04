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Педиатр рассказала об опасной детской болезни и назвала ее симптомы

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Вторник 04 апреля 2023 10:03
Педиатр рассказала об опасной детской болезни и назвала ее симптомы Фото: Врач назвала опасную детскую болезнь (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Инфекционный мононуклеоз - это вирусная болезнь, ее вызывает вирус Эпштейн-Барра (ВЭБ), сопровождается болью и воспалением в горле, увеличением лимфоузлов, лихорадкой, слабостью.

О симптомах инфекции рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Что известно о мононуклеозе

Чаще мононуклеозом болеют дети и подростки.
Большинство людей инфицируются ВЭБ в детстве и у них уже есть антитела к вирусу в 90-95% случаев, но иногда при первой с ним встрече может возникнуть острое заболевание-инфекционный мононуклеоз.

ВЭБ относится к семейству герпесвирусов и у него тоже есть способность переходить в латентную (неактивную) фазу, без симптомов и проявлений.

Как можно заразиться инфекцией?

Чаще всего заражение происходит при контакте, вирус содержится в слюне, например, поцелуи, поэтому называют иногда "болезнью поцелуев", также через чихание и кашель.

Со времени заражения до появления симптомов мононуклеоза проходит в среднем от 4 до 6 недель.

Симптомы инфекционного мононуклеоза

  • Повышение температуры тела выше 38 градусов.
  • Боль в горле, могут быть налеты и покраснения.
  • Увеличение лимфоузлов(в основном, шейных).
  • Слабость и чувство усталости (может продолжаться месяцами).
  • Головная боль, ломота в теле.
  • Увеличение селезенки-боль в животе.

У детей до 5 лет может быть всего два симптома.

Как ставят диагноз?

  • На основании характерных симптомов.
  • Увеличение количества лимфоцитов + атипичные мононуклеары в общем анализе крови.
  • Обнаружение антител к ВЭБ в крови.


Около 10% заболеваний, напоминающих по симптомам мононуклеоз, вызываются не ВЭБ (а цитомегаловирусом, вирусом герпеса 6 и 7 типа, токсоплазмозом и тд) и результат анализа на антитела или наличие ВЭБ будет отрицательным.

Напомним, что врач рассказала, почему новый штамм COVID так заразен и назвала его симптомы.

Кроме того, врач назвала главные симптомы аллергии на цитрусовые.

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