На Закарпатті залізничники косили траву в снігових кучугурах: відео здивувало мережу

У Закарпатській області працівників Укрзалізниці відправили взимку косити бур'ян біля залізниці. На відео видно, що їм довелося робити це по коліна у снігу.

Так, інцидент стався у селі Пасіка Мукачівського району. На відео можна побачити, як люди в уніформі косять бур'яни, перебуваючи у снігових кучугурах. До того ж на вулиці в цей час йде сніг.

"Досить переживати, що зима не відходить, скаржитися, що десь дороги не чистять. Будьте оптимістами, як співробітники УЗ, і готуйтеся до літа", – йдеться під відео.

Відповідний ролик розсмішив користувачів мережі.