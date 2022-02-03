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На Закарпатті залізничники косили траву в снігових кучугурах: відео здивувало мережу

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Закарпатська область, Четвер 03 лютого 2022 17:20
На Закарпатті залізничники косили траву в снігових кучугурах: відео здивувало мережу Серед зими залізничники косили траву (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Закарпатській області працівників Укрзалізниці відправили взимку косити бур'ян біля залізниці. На відео видно, що їм довелося робити це по коліна у снігу.

Ролик у Facebook опублікував Євген Чорней.

Так, інцидент стався у селі Пасіка Мукачівського району. На відео можна побачити, як люди в уніформі косять бур'яни, перебуваючи у снігових кучугурах. До того ж на вулиці в цей час йде сніг.

"Досить переживати, що зима не відходить, скаржитися, що десь дороги не чистять. Будьте оптимістами, як співробітники УЗ, і готуйтеся до літа", – йдеться під відео.

Відповідний ролик розсмішив користувачів мережі.

  • Абсолютно здорові люди виконують вказівки керівників;
  • Чиста правда. Після цього відео, я нарешті заспокоїлась, що не з'їхала з глузду й очі мої мене не підводять. Я цю "картину маслом" бачила на власні очі. Лиш не розуміла, що вони там роблять в снігу з тими косами, тепер вже знаю, траву шукали;
  • Значить треба круглий рік косити. А ми не знали. Тепер будуть знати всі;
  • Завдання і вказівки - неадекватні;
  • Не здивували. Сам, коли працював на залізниці, особисто косив траву по коліна в снігу в березні;
  • Хлопці працюють колійовцями, які "косять" кущі, не траву, кущі. На відео кущів мало, але то біля дороги чи переїзду. Але хлопці за день проходять не один кілометр.

Раніше ми повідомляли, що УЗ висміяли за "рудимент старої епохи", на який страшно дивитися.

Також ми писали, що в мережі висміяли "креатив" працівників Укрзалізниці.

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Укрзалізниця
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