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Під Києвом загорілася маршрутка, в якій було 20 пасажирів

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Київська область, Четвер 16 грудня 2021 15:03
Під Києвом загорілася маршрутка, в якій було 20 пасажирів Фото: під Києвом загорілася маршрутка, в якій було 20 пасажирів (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 грудня в передмісті столиці, в Ірпені спалахнула маршрутка. Під час загоряння в ній перебували водій та 20 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"О 08:55 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загоряння автобуса ЗАЗ в місті Ірпінь на Новоірпінській трасі. На місце виклику направлено рятувальників", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю рятувальники встановили, що сталося займання маршрутки по всій її площі.

Разом з тим, на час загоряння в автобусі перебувало 20 пасажирів та водій.

За інформацією рятувальників, пожежу було локалізовано 09:12 та ліквідовано о 09:21.

На місці події працювали 2 одиниці техніки та 7 чоловік особого складу.

Як повідомили в ДСНС, загиблих і травмованих внаслідок інциденту немає.

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Київська область Ирпень Пожежа
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