На Закарпатті вчителька на уроці принижувала і била хлопчика. Скандал призвів до звільнення

На Закарпатті шкільна вчителька молодших класів на уроці математики кричала на учня, принижувала і била рукою по голові через те, що хлопчик не міг розв'язати задачу біля дошки. Таку екзекуцію зняли на телефон однокласники, і кадри в мережі викликали масу обурень...і після гучного скандалу педагог написала заяву про звільнення.

Відео інциденту на уроці опублікував Йосип Бережанський у Facebook у групі " Рахівський район ".

Неправильні відповіді дитини сильно дратували вчительку, а сльози після стусанів і ляпасів злили педагога ще більше.

Математичка принижувала учня на очах у всього класу, лаялася і розпускала руки, і не переставала його голосно відчитувати, навіть коли хлопчик не витримав і заплакав.

Відео: вчитель математики принижувала і била учня на уроці на Закарпатті

У коментарях користувачі мережі уточнюють, що інцидент стався в школі в селі Верхнє Водяне Великобучківської ОТГ.

Реакція мережі

На такий спосіб передачі знань багато хто відреагував вкрай негативно, і посипалися обурені висловлювання на адресу агресивної вчительки, а також люди висловлюють припущення, що дитина може отримати психологічну травму через подібні непедагогічні методики.

"Гірка реальність сьогодення! 80% таких, бо дипломована молодь, випускники пед. ЗВО на заробітках... тому що... 1. Нема місця у школах! 2. І багатьох не влаштовує зарплата!(хоча, тут не все так погано) Стосовно відео... Так, діти є різні, а математика - взагалі під силу одиницям! Вчителька обрала найпростіший і найнеадекватніший метод, право на який їй ніхто не давав!!! Важливо, щоб батьки після побаченого не мовчали й оскаржували дії вчителя в суді! Я б зробила так! (І це при тому, що я сама викладач) Для мене завжди існує одна надважлива фраза: "Діти яких ми вчимо, це чиїсь діти, вони такі ж діти, як і нам наші рідні!"

"Боже мій, як страшно дивитися на таке відео, як можна так дитину бити, обзивати. Він золотий, що знав і те забув, мені здається, що таким вчителям вже не місце в школі, треба йти лікувати нерви".

"Вчителька неадекват, з такими нервами дітей багато чому не навчить, має звернутися до психолога і закінчити свою професію чим скоріше!"

"Треба з цим відео йти відразу до відділу освіти".

Не перший епізод

Крім того, ще одна жінка в коментах розповіла, що ця вчителька дозволяла собі писати на лобі її дитини таблицю множення, а скарги директору на таку поведінку працівника школи не дали результату.

Фото: скрін коментів facebook.com/groups / Рахівський район (купи/продай,blablacar,або просто запитай)

Вчителька після скандалу звільнилася

Після публікації скандального відео, знятого чотирикласниками, та резонансу 62-річна вчителька математики написала пояснювальну записку, а також заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це розповіла директор департаменту освіти, науки молоді та спорту Закарпатської області Мар'яна Марусинець у коментарі виданню "Перший.com.ua".

Чиновник зазначила, що у департаменті створено комісію, яка вивчає всі обставини інциденту.

"У викладачки досить хороша характеристика, раніше в таких ситуаціях помічена не була. Зараз ми з'ясовуємо це лише один випадок або така поведінка для неї характерна", - заявила Марусинець.

Журналістам також стало відомо, що мати школяра з цього відео жодних претензій до викладачки не має.

У понеділок, 24 січня, відбудеться засідання комісії за участю мами учня, вчительки, директора школи та поліції.