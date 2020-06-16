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На Закарпатті розмило дороги і затопило будинки: відео бурхливої стихії

STYLERЖиття    16.06.2020 - 14:46
На Закарпатті розмило дороги і затопило будинки: відео бурхливої стихії
На Закарпатті затопило ціле село (Колаж РБК-Україна)

В регіоні під воду пішло ціле село, замість вулиць з'явилися річки

У Закарпатській області негода відрізала від цивілізації кілька сіл. Дощі та зливи, які вирують в регіоні протягом останніх декількох днів, розмили дороги і підтопили домогосподарства місцевих жителів.

У Рахівському районі Закарпатської області бурхливі потоки брудної води повністю затопили вулиці села Середнє Водяне. Рівень води в декількох місцях покрив автомобілі до середини.

Як написала на своїй сторінці місцева мешканка Олена Стах, вулиці села практично перетворилися на повноводні річки. Вона опублікувала відео, на якому видно, що все село повністю затоплено брудними потоками води.

Крім того, відповідне відео з'явилося на сторінці GreenPost в соціальній мережі Facebook. На кадрах видно, що сильні дощі та зливи перетворили регіон в місцевість з новими ріками і навіть водоспадами.

"В Карпатах вирує негода. Дощова вода створила справжні водоспади", - сказано в описі до відео.

Варто відзначити, що дощі та грози за останні дні наробили чимало біди по всій Україні, а особливо дісталося західним областям.

Нещодавно ми повідомляли про те, що в Івано-Франківській області ціле село пішло під воду через сильні зливи.

А також ми писали про те, що Київ накрило сильною грозою, зливами та градом, які перетворили вулиці столиці в річки.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Гідрометцентрповіньзатопление
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