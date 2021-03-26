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На Закарпатті зловили побожного церковного грабіжника, який став "зіркою" мережі

Автор: Володимир Костирін

На Закарпатті чоловік вкрав у церкві гроші зі скриньки для пожертвування, а перед крадіжкою продезінфікував руки за допомогою антисептика, та перехрестився. Побожного злодія зняли камери відеоспостереження в храмі, кадри потрапили в мережу, і так правоохоронці дізналися про інцидент.

Про це 26 березня передали в прес-службі поліції Закарпатської області.

Після цього оперативники встановили особу підозрюваного і розшукали його.

Чоловік вже зізнався у крадіжці грошей, які він витягнув зі скриньки в церкві в місті Свалява. Це сталося 20 березня близько полудня.

Церковним грабіжником виявився місцевий житель, який вже вибачився і пообіцяв, що більше так робити не буде.

"Прошу вибачення за свій вчинок перед жителями Сваляви. Більше таке не повториться", - заявив затриманий.

Чоловік вкрав з храму готівкову, яка була у скриньці для пожертвування - в сумі 451 гривня.

Наразі вирішується питання про порушення за фактом події кримінального провадження.

Зазначимо, що відео про побожного злодія з'явилося в інтернеті на минулих вихідних і швидко "підірвало" мережу. Додамо також, що священики храму в Сваляві, як з'ясувалося, в поліцію за фактом крадіжки не зверталися

Відео: У Сваляві чоловік обікрав церкву

Раніше повідомлялося, нещодавно в Києві горе-злодій став зіркою соцмереж - зловмисник "відзначився" в магазині техніки.

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Новини України полицияцерковьЗакарпатська областькрадіжказлодій
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