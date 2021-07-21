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На Закарпатті зливи затопили дороги і будинки: люди по коліна у воді (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У селищі Великий Бичків в Рахівському районі через рясні дощі значно затопило. Внаслідок цього місцеві жителі ходять по коліна у воді, а автомобілі наче човни плавають.

Очевидці публікують відео негоди у мережі.

Як пише видання "Новини Закарпаття", причиною підтоплень у селищі стала ще й недостатня кількість придорожніх кюветів та їхнє засмічення.

Так, вода наробила лиха у приватних угіддях та затопила подвір'я місцевих і їхні городи.

Як пише ТСН, рясна злива там почалася напередодні пообіді і не вщухала годину. Після того дощова вода з гір хлинула на городи та обійстя людей. Вона перетворила вулиці села на стрімкі потоки.

Місцеві мешканці кажуть, що худобу встигли врятувати, а от меблі та побутову техніку вже ні. Подекуди вода сягала по пояс і на такому рівні трималася кілька годин.

Фото: на Закарпатті зливи затопили селище (transkarpatia.net/transcarpathia)

Раніше ми повідомляли, що низка поїздів Укрзалізниці затримуються через негоду.

Також синоптики попередили, що вночі 21 липня очікуються дощі.

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