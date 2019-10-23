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На Закарпатті квадроцикл влетів у натовп людей: відео жахливої аварії

STYLERПодії    23.10.2019 - 18:02
На Закарпатті квадроцикл влетів у натовп людей: відео жахливої аварії
ДТП на Закарпатті з квадроциклом (колаж РБК-Україна)

Одна жінка в результаті страшної аварії у селищі Кольчино опинилася в реанімації

Жахливе ДТП з жертвами сталася в селищі Кольчино на Закарпатті - молодий хлопець на квадроциклі влетів у натовп людей, які стояли на зупинці.

Як видно на відео, 27-річний житель міста Мукачево на квадроциклі обганяв автобус, який саме розвертався і знаходився на середині проїзної частини. Але хлопець, з яким був ще один пасажир позаду, не впорався з керуванням і наїхав на двох жінок 37 та 60 років, які стояли на узбіччі. Після цього квадроцикл, який рухався за інерцією, ледь не травмував інших жителів села.

ДТП у селі Кольчино

У Мукачівській центральній районній лікарні, куди були доставлені постраждалі, розповіли, що одна з жінок отримала забої, але після обстеження була відпущена на амбулаторне лікування додому.

А в іншої жительки села Кольчино діагностували більш серйозні травми - відкритий перелом обох кісток лівої гомілки та пошкодження зв'язок правого колінного суглоба з підвивихом. Через больовий шок жінка була зразу ж направлена в реанімацію.

ДТП у селі Кольчино (фото: zk.npu.gov.ua, pershij.com.ua)

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