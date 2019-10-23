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На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей: видео жуткой аварии

STYLERПроисшествия    23.10.2019 - 18:02
На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей: видео жуткой аварии
ДТП на Закарпатье с квадроциклом (коллаж РБК-Украина)

Одна женщина в результате страшной аварии в селе Кольчино оказалась в реанимации

Жуткое ДТП с жертвами произошло в селе Кольчино на Закарпатье - молодой парень на квадроцикле влетел в толпу людей, которые стояли на остановке.

Как видно на видео, 27-летний житель города Мукачево на квадроцикле обгонял автобус, который как раз разворачивался и находился на середине проезжей части. Но парень, с которым был еще один пассажир сзади, не справился с управлением и наехал на двух женщин 37 и 60 лет, которые стояли на обочине. После этого движущийся по инерции квадроцикл чуть не травмировал других жителей села.

ДТП в селе Кольчино

В Мукачевской центральной районной больнице, куда были доставлены пострадавшие, рассказали, что одна из женщин получила ушибы, но после обследования была отпущена на амбулаторное лечение домой.

А у другой жительницы села Кольчино диагностировали более серьезные травмы - открытый перелом обеих костей левой голени и повреждение связок правого коленного сустава с подвывихом. Из-за болевого шока женщина была сразу же направлена в реанимацию.

ДТП в селе Кольчино (фото: zk.npu.gov.ua, pershij.com.ua)

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