Закарпаття та Буковину засипало великим градом: фото бурхливої негоди

Як повідомила журналістка Оксана Порох, в горах Чернівецької області напередодні була сильна злива, а потім випав град. Місцева мешканка зазначає, що день взагалі був спекотним, повітря прогрілося до +28 градусів.

"Цієї весни в Карпатах дивна погода. День порадував жаркими + 28, а вечір приголомшив зливою і градом", — написала вона.

Також українці в соцмережах відзначали, що погода в Карпатах 25 травня була дуже мінливою і змінювалася протягом години. В результаті після рясного граду, людей ввечері порадувало яскраве сонечко.

"Бувають сонячні і яскраві дні, а бувають дощові і холодні. Все як в житті, змінюється настрій, виникають якісь перешкоди, але завжди все налагоджується і стає тепло і добре. Ось так у нас погода змінювалася протягом години. А в результаті така краса - вечірнє яскраве сонце", - йдеться в повідомленні одного з гірськолижних комплексів в Facebook.

На Закарпатті випав град