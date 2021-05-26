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Оголошено штормове попередження. Синоптики попередили про грозу та град в Україні

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Київ, Середа 26 травня 2021 10:18
Оголошено штормове попередження. Синоптики попередили про грозу та град в Україні Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 26 травня різко погіршилась. Оголошено штормове попередження у північних, Вінницькій, Черкаській областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні вранці, вдень у північних, Вінницькій, Черкаській областях гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні дощі та грози очікуються у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях. На решті території країни сухо.

Температура повітря в західних регіонах становитиме +19 +21 вдень, у Тернопільській області до +22, вночі+11 + 13. У центрі, на півночі та сході України вдень стовпчики термометрів покажуть +22+26 градусів, вночі +12+14.

Нагадаємо, в червні в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Зазначимо, грозові дощі повертаються в Україну, зокрема у Київ. В деяких регіонах температура повітря опуститься і буде шквальний вітер.

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