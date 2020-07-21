Захоплення автобуса з людьми у Луцьку: терорист може працювати не один

У Луцьку чоловік захопив в заручники пасажирів автобуса. Він сам зателефонував у поліцію і повідомив про захоплення, а також він повідомив, що у нього є зброя. В автобусі знаходиться близько 20 осіб.

Терорист Максим Поганий (справжнє ім'я Максим Кривош) може насправді працювати не один. А запис його розмови з сином заручниці, може виявитися фейком. Такі дані з'явилися в Telegram-каналі PavlovskyNews.

"Чоловік на записи гаркавить, а в ранковому зверненні Максим чітко вимовляв букву "р". До того ж герой раніше не писав і не говорив українською мовою. Примітно, що терорист заходив в соцмережі на сторінку своєї книги та особисту сторінку в ВК з різних пристроїв. Не виключено наявність у нього спільника. В мережі він вже не з'являвся понад годину", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають журналісти Telegram-каналу Klymenko Time, причиною зміни психіки у Максима Кривоша, могла стати смерть матері. Жінка загинула в автокатастрофі у 2013 році.

"За інформацією з відкритих джерел за адресою реєстрації Максима живе ще кілька людей: брат Богдан і батько Степан. Раніше там жила його мати, Кривош Надія Денисівна, 8 березня 1954 року народження. А далі виявили статтю 2013 року про те, що якась Кривош Надія Денисівна 1954 р. н. з міста Луцьк... загинула в результаті масштабного ДТП на автодорозі Доманово-Ковель", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спливла інформація про сім'ю терориста з Луцька.

А також ми розповідали про те, що терорист, який захопив у Луцьку автобус з пасажирами, виявився письменником-невдахою.