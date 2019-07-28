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Не захотіли потримати пляшку пива: в Києві АТОшник з ножем напав на відпочиваючих (відео)

STYLERПодії    28.07.2019 - 10:51
Не захотіли потримати пляшку пива: в Києві АТОшник з ножем напав на відпочиваючих (відео)
Колаж РБК-Україна

Військовослужбовець намагався вбити компанію відпочиваючих

З 27 на 28 липня в Києві на озерах стався неприємний інцидент: АТОшник напав на відпочиваючих через те, що ті відмовилися йому допомагати. Про це повідомляє портал Інформатор.

Близько 23:20 компанія відпочиваючих почала кричати про допомогу. Потерпілі розповідають, що компанія людей сиділа за столом. Раптом до них підійшов чоловік і просив людей пригостити їх їжею. Далі він почав вимагати потримати його пляшку пива і всіляко провокувати конфлікт.

 

Фото: kiev.informator.ua

Хлопцям прохання чоловіка здалася надто зухвалим, а тому вони відмовили. Тоді компанія людей побачила, як він з кишені дістає ніж і відкриває його. Після чого налякані відпочиваючі почали телефонувати в поліцію.

По прибуттю патрульні знайшли у нападника ніж. Також у нього була порізана рука. Цю травму він отримав під час відкриття ножа. В цілях безпеки на чоловіка надягнули наручники. Виявилося, що він раніше служив в зоні АТО.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Кваліфікація дій затриманого з'ясовується.

АТОшник з ножем напав на відпочиваючих в Києві

Як повідомлялося раніше, у Києві на Оболоні агресивно налаштовані молоді люди побили поліцейського, який зробив їм зауваження.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві на Позняках на вулиці Драгоманова вночі на дівчину напав неадекватний маніяк.

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