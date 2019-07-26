Розбили пляшкою голову: в Києві молодики по-звірячому напали на копа (відео)

Фото: Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Молодиків, які напали на копа, оперативно затримали

У Києві агресивно налаштовані молоді люди побили поліцейського. Про це повідомив начальник Національної поліції Києва Андрій Крищенко на своїй Facebook-сторінці.

Він розповів, що поліцейський був на службі, побачив конфлікт між молодими людьми і зробив їм зауваження. Хулігани накинулися на правоохоронця з кулаками, побили його і вдарили пляшкою в голову.

"Поліцейський перебував на службі, коли побачив конфлікт між молодими людьми: представився, зробив зауваження - і на нього накинулися з кулаками. У відповідь він застосував травматичну зброю: зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав, і втратив свідомість від удару пляшкою по голові", - написав Крищенко.

Скріншот поста (Андрій Крищенко/Facebook)

Команда патрульних і оперативники по гарячих слідах затримали шістьох підозрюваних у нападі на поліцейського. Крищенко нагадав, що за напад на поліцейського закон карає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як ми раніше писали, у центрі Києва суїцидник зіштовхував "копа" з даху і просився в Одесу (відео). Буйного чоловіка на даху Володимирського ринку вдалося затримати і передати психіатрам.

Нагадаємо, не так давно під Дніпром жінка намагалася вчинити самогубство, вистрибнувши з автомобіля на ходу. Коли 39-річна жінка впала на проїжджу частину, на неї здійснила наїзд легковик. На щастя, подія не закінчилося трагедією. Жінка залишилася жива, проте сильно постраждала.