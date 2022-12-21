ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свежие продукты каждый день: десантники 95-й ОДШБр показали фронтовое меню (видео)

Новина українською →
Украина, Среда 21 декабря 2022 10:21
Свежие продукты каждый день: десантники 95-й ОДШБр показали фронтовое меню (видео) Бойцы ВСУ показали свое меню (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Украинские воины продолжают бороться с оккупантами и защищать нашу землю от врага. Для того, чтобы поддерживать силы наши бойцы должны отлично питаться, и они это делают.

Так, украинские защитники из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на странице в Facebook показали, что едят.

Что едят наши воины

Военные совсем не жалуются, а даже наоборот, хвастаются тем, что свежие продукты им привозят каждый день.

Рядом с бойцами стоит немало коробок со вкусностями, чтобы было чем перекусить - масло, сыр, печенье. Каждый день на передовую привозят горячую еду, салаты, фрукты. Также воинам передают посылки из дома.

Один из военных демонстрирует запас сала, который есть у бригады.

"Каждый день едим суп, салат, гречку, картошку, мясо, овощи, фрукты. Кормят - не жалуемся. Продвигается и держим оборону", - рассказал один из бойцов ВСУ.

Смотрите на видео, как завтракают наши защитники, и чем закончилась трапеза.

Как мы писали немного ранее, бойцы ВСУ показали, как питаются на войне.

Также мы сообщали, что в сети показали сухой паек российских оккупантов, который даже свиньи не едят.

Читайте РБК-Украина в Google News
меню фронт Вооруженные силы Украины