Защитник Мариуполя получил собственную квартиру от проекта "Сердце Азовстали"

С первых дней полномасштабного вторжения защитник оборонял Мариуполь. 15 марта 2022 года во время боев получил тяжелое ранение руки, обеих ног с открытым переломом, тело было иссечено обломками. Военного доставили в госпиталь, на который впоследствии россияне сбросили авиабомбу. Тогда все раненые были эвакуированы на "Азовсталь".

17 мая вместе с другими защитниками по приказу высшего руководства вышел в плен. Вернулся домой в конце июня 2022 после обмена тяжело ранеными. После этого его ждали несколько операций и продолжалась реабилитация. Защитник получил инвалидность и до сих пор имеет проблемы с коленом. Однако он уже планирует овладевать новой профессией, а собственная квартира станет для него фундаментом для новой жизни.

"Выражаю большую благодарность Ринату Леонидовичу, проекту "Сердце Азовстали" за помощь, за поддержку. Квартира и другие вопросы, с которыми помогает "Сердце Азовстали" - это просто замечательно. Это супер", - делится впечатлениями защитник.

В новой квартире Трофимов будет жить с женой и сыном. Для семьи это первое собственное жилье, раньше приходилось жить в арендованных домах и общежитиях.

"Я очень надеюсь, что и эта семья, и те, кто получили квартиру до этого (а это уже более 140 защитников) будут достойными примерами того, что жизнь после службы – это большая, классная и наполненная жизнь. И что в целом очень понятен маршрут реализации себя в гражданской жизни. Мы в "Сердце Азовстали" отрабатываем его в рамках программы "Будущее". Мы готовы делиться этой экспертизой со всей Украиной, с другими организациями, государством", - отметила председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Подробнее о программе "Дома" и условиях участия читайте по ссылке.