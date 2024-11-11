Защитник Мариуполя получил собственную квартиру от проекта "Сердце Азовстали"
Семья защитника Мариуполя Антона Трофимова получила собственную квартиру по программе "Сердце Азовстали. Дома" инициатором которой является Ринат Ахметов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу инициативы.
С первых дней полномасштабного вторжения защитник оборонял Мариуполь. 15 марта 2022 года во время боев получил тяжелое ранение руки, обеих ног с открытым переломом, тело было иссечено обломками. Военного доставили в госпиталь, на который впоследствии россияне сбросили авиабомбу. Тогда все раненые были эвакуированы на "Азовсталь".
17 мая вместе с другими защитниками по приказу высшего руководства вышел в плен. Вернулся домой в конце июня 2022 после обмена тяжело ранеными. После этого его ждали несколько операций и продолжалась реабилитация. Защитник получил инвалидность и до сих пор имеет проблемы с коленом. Однако он уже планирует овладевать новой профессией, а собственная квартира станет для него фундаментом для новой жизни.
"Выражаю большую благодарность Ринату Леонидовичу, проекту "Сердце Азовстали" за помощь, за поддержку. Квартира и другие вопросы, с которыми помогает "Сердце Азовстали" - это просто замечательно. Это супер", - делится впечатлениями защитник.
В новой квартире Трофимов будет жить с женой и сыном. Для семьи это первое собственное жилье, раньше приходилось жить в арендованных домах и общежитиях.
"Я очень надеюсь, что и эта семья, и те, кто получили квартиру до этого (а это уже более 140 защитников) будут достойными примерами того, что жизнь после службы – это большая, классная и наполненная жизнь. И что в целом очень понятен маршрут реализации себя в гражданской жизни. Мы в "Сердце Азовстали" отрабатываем его в рамках программы "Будущее". Мы готовы делиться этой экспертизой со всей Украиной, с другими организациями, государством", - отметила председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.
Подробнее о программе "Дома" и условиях участия читайте по ссылке.