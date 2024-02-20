Защитник "Азовстали" Ильяшенко дал совет, как поддержать пленных

Украинцам необходимо больше говорить о пленных защитниках Мариуполя и участвовать в митингах в поддержку пленных. Это может повысить их шансы на возвращение домой.

Об этом в десятом выпуске проекта " Станция Краматорск ", который делается совместно Центром противодействия дезинформации СНБО и Укринформ, высказал Илья Ильяшенко с позывным "Смурф", защитник Мариуполя, проходящий сейчас реабилитацию.

Герой этой программы с первых дней вторжения защищал Украину в составе своего подразделения, был на заводе "Азовсталь". Он почти год провел в плену, потому почувствовал на себе ужасы пребывания в русских застенках.

Военнослужащий отмечает, что количество людей, публично говорящих о пленных украинцах, стало значительно меньше, чем в 2022 году.

"Да, поэтому я в Instagram всегда об этом напоминаю. Каждый пост у меня заканчивается хештегом #FreeAzovstalDefenders. Это не просто так, я понимаю, как им тяжело. Всегда говорю: в 2022 году вы все кричали, что "Азовсталь" это герои, держитесь, мы за вас. А сейчас, в 2024 году, уже никто так не кричит, только родные, мы, которые возвращаемся. Какая-то кучка неравнодушных людей", - сказал он.

Илья Ильяшенко также оценил количество украинских военных, которые находятся в плену. По его мнению, речь идет о более чем 1,5 тысячах человек.

"И для меня очень обидно, до боли, что общество забывает. Раньше кричали все, но они сейчас там кричат о помощи, а никто их не хочет поддержать. То есть хочет, но не то количество людей, которое хотелось бы видеть", - говорит он.

"Смурф" убежден, что помочь пленникам может каждый украинец. Для этого нужно выходить на акции поддержки пленных, писать о них в соцсетях. Он уверен, что эти митинги могут увеличить шансы пленных на возвращение домой.

"Приходить на акции, это тоже напоминание. Оно только кажется, что нет смысла в этом всем, но на самом деле смысл есть, мировое сообщество это все видит, все мониторит. Я думаю, что это напоминание как-то влияет на ситуацию", - подчеркнул Илья Ильяшенко.

Напомним, 8 февраля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 100 украинских защитников. Это был 51-й обмен почти за два года с начала российского вторжения. Всего с начала полномасштабного вторжения уже освобождены из российского плена 3135 украинцев и украинок.