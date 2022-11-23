Защищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец

Молодому защитнику Украины было 26 лет. Воин погиб в боях под Бахмутом, где уже несколько месяцев длятся самые ожесточенные сражения, и враг тщетно тужится прорвать оборону ВСУ.

"В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье Защитника. Вечная слава и память нашему Герою!" - говорится в публикации.

Воин ВСУ, артист Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com/operetta.kiev1)

Сообщается, что Вадим Васильевич, уроженец Донецка, обрел вечную славу на передовой 13 ноября.

Как передали в Народицкой поселковой военной администрации, Хлупьянец с июня 2014 года имел статус переселенца из Донецка и был зарегистрирован в н.п. Старый Дорогинь.

"Невозможно подобрать слова, чтобы выразить наши соболезнования родным и близким. Разделяем боль утраты вместе с родными и близкими погибшего. Пусть память о герое живет вечно в наших сердцах! Слава воину-защитнику Украины", - пишут в администрации в Facebook.

Украинский военный и артист Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com/Narodychi)

Вадим Хлупьянец окончил Киевский хореографический колледж. Работал в должности артиста балета Киевского национального академического театра оперетты.

Также увлекался спортом, и активно играл за театр. В 2017 году был признан лучшим бомбардиром в турнире по минифутболу среди театральных команд Киева.

Имел также актерский опыт - снялся в трагикомедии режиссера Дмитрия Томашпольского "Ржака" (фильм вышел на экраны в 2018 году).

Молодой, талантливый артист балета решил с оружием в руках в рядах украинского войска оборонять родину от российских захватчиков.

Вадим Хлупьянец защищал Украину на передовой (фото: facebook.com/Anatolii.Pidhorodetskyi)

Украинцы в сети выражают родным и близким защитника глубокие искренние соболезнования, благодарят за мужество и самопожертвование во имя свободы и суверенитета нашей державы и всех ее жителей.

Светлая память Герою!

Поклон до земли всем павшим Героям! Вечная память!

Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы в глубоком огорчении выражает соболезнования семье и коллективу Национального театра оперетты в связи с гибелью на войне творческого человека, артиста балета Вадима Хлупьянца. Пусть Господь примет в объятия свои…

Вечная память, покойся с миром, мой партнер по Дориану. Сколько может эта война забирать наших лучших ребят, настоящих борцов?

Какие огромные Небесные Тысячи... Какая грусть!!! Отлетают лучшие... Низкий поклон! Светлая память Герою! Семье и коллективу - силы пережить потерю... Победы нам всем!!! Ибо лучшая память о Героях - ПОБЕДА и свободная неделимая Украина!

Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)

Боже, тебе бы еще жить и жить... Как это страшно. Вечная память

Вечная память Герою! Низкий тебе поклон. Соболезнования родным и близким.

Вечная память ГЕРОЮ - Защитнику Украины! Жалко и очень грустно, что такой светлый красивый молодой Человек отошел в Вечность... Искренние соболезнования семье...

Боже мой, сколько достойных украинцев погибает от выродков!!! Светлая память Герою

Мне очень жаль, сочувствую всем родным и друзьям нашего героя. Вечная память, герои не умирают до тех пор, пока мы все будем помнить их подвиг, их самопожертвование во имя Украины. Вечная память и благодарность за нашу жизнь.

Защитник Украины Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)