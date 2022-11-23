Защищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец

На фронте в Донецкой области в бою с российскими оккупантами погиб воин ВСУ, артист Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.
Скорбной вестью поделились коллеги героя на Facebook-странице театра.
Молодому защитнику Украины было 26 лет. Воин погиб в боях под Бахмутом, где уже несколько месяцев длятся самые ожесточенные сражения, и враг тщетно тужится прорвать оборону ВСУ.
"В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье Защитника. Вечная слава и память нашему Герою!" - говорится в публикации.
Воин ВСУ, артист Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com/operetta.kiev1)
Сообщается, что Вадим Васильевич, уроженец Донецка, обрел вечную славу на передовой 13 ноября.
Как передали в Народицкой поселковой военной администрации, Хлупьянец с июня 2014 года имел статус переселенца из Донецка и был зарегистрирован в н.п. Старый Дорогинь.
"Невозможно подобрать слова, чтобы выразить наши соболезнования родным и близким. Разделяем боль утраты вместе с родными и близкими погибшего. Пусть память о герое живет вечно в наших сердцах! Слава воину-защитнику Украины", - пишут в администрации в Facebook.
Украинский военный и артист Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com/Narodychi)
Вадим Хлупьянец окончил Киевский хореографический колледж. Работал в должности артиста балета Киевского национального академического театра оперетты.
Также увлекался спортом, и активно играл за театр. В 2017 году был признан лучшим бомбардиром в турнире по минифутболу среди театральных команд Киева.
Имел также актерский опыт - снялся в трагикомедии режиссера Дмитрия Томашпольского "Ржака" (фильм вышел на экраны в 2018 году).
Молодой, талантливый артист балета решил с оружием в руках в рядах украинского войска оборонять родину от российских захватчиков.
Вадим Хлупьянец защищал Украину на передовой (фото: facebook.com/Anatolii.Pidhorodetskyi)
Украинцы в сети выражают родным и близким защитника глубокие искренние соболезнования, благодарят за мужество и самопожертвование во имя свободы и суверенитета нашей державы и всех ее жителей.
Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)
Защитник Украины Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)
Напомним, в октябре на фронте погиб украинский режиссер и воин Василий Яворский. Он был соавтором проекта "История Героя", в котором описывались истории защитников нашей страны и их подвиги.
Также мы писали, что в сентябре бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.
А в марте под российскими обстрелами погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.