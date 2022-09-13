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"Жив сценою": у бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр Шаповал

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Вівторок 13 вересня 2022 11:50
"Жив сценою": у бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр Шаповал На війні загинув Олександ Шаповал (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Олександр Шаповал загинув на фронті у бою з російськими окупантами 12 вересня.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України
Олександр Ткаченко у Telegram.

Танцюрист воював у лавах ЗСУ, куди записався добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії.

На фронті Олександр був гранатометником. Загинув на Донецькому напрямі біля залізничної станції Майорськ.

Шаповал викладав дуетно-класичний танець у Київському державному професійному хореографічному коледжі.

Про смерть колеги також написала балерина Катерина Кухар в Instagram.

За її словами, Олександр був талановитою людиною та жив сценою.

"Серце відмовляється в це вірити… був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою…А тепер його танець став вічним. Боляче, важко…Вічна і світла пам’ять, Саш.Назавжди у серці, пам’яті, душі", - написала Кухар.

&quot;Жив сценою&quot;: у бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр Шаповал&quot;Жив сценою&quot;: у бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр Шаповал&quot;Жив сценою&quot;: у бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр ШаповалНа війні загинув Олександр Шаповал (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

&quot;Жив сценою&quot;: у бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр Шаповал&quot;Жив сценою&quot;: у бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр ШаповалЗагинув Олександр Шаповал (facebook.com/kyiv.state.ballet.college)

Нагадаємо, що на війні загинув активіст Роман Ратушний, який захищав Протасів Яр від забудовників.

Також ми писали, що під час порятунку поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг "Архітектор".

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