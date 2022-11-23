UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захищаючи Україну, загинув молодий артист Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець

Колаж РБК-Україна: Вадим Хлуп'янець загинув у бою з російськими загарбниками
Автор: Володимир Костирін

На фронті в Донецькій області в бою з російськими окупантами загинув воїн ЗСУ, артист Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Скорботною звісткою поділилися колеги героя на Facebook-сторінці театру.

Молодому захиснику України було 26 років. Воїн загинув у боях під Бахмутом, де вже кілька місяців тривають найзапекліші битви, і ворог марно намагається прорвати оборону ЗСУ.

"В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині Захисника. Вічна слава і пам’ять нашому Герою!" - йдеться у публікації.

Воїн ЗСУ, артист Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com/operetta.kiev1)

Повідомляється, що Вадим Васильович, уродженець Донецька, здобув вічну славу на передовій 13 листопада.

Як передали в Народицькій селищній військовій адміністрації, Хлуп'янець з червня 2014 року мав статус переселенця з Донецька та був зареєстрований у н.п. Старий Дорогинь.

"Неможливо підібрати слова, щоб виразити наші співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль втрати разом з рідними та близькими загиблого. Хай пам'ять про героя живе вічно в наших серцях! Слава воїну-захиснику України", - пишуть в адміністрації у Facebook.

Український військовий та артист Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com/Narodychi)

Вадим Хлуп'янець закінчив Київський хореографічний коледж. Працював на посаді артиста балету Київського національного академічного театру оперети.

Також захоплювався спортом та активно грав за театр. У 2017 році був визнаний найкращим бомбардиром у турнірі з мініфутболу серед театральних команд Києва.

Мав також акторський досвід - знявся у трагікомедії режисера Дмитра Томашпільського "Ржака" (фільм вийшов на екрани 2018 року).

Молодий талановитий артист балету вирішив зі зброєю в руках у лавах українського війська обороняти батьківщину від російських загарбників.

Вадим Хлуп'янець захищав Україну на передовій (фото: facebook.com/Anatolii.Pidhorodetskyi)

Українці у мережі висловлюють рідним та близьким захисника глибокі щирі співчуття, дякують за мужність та самопожертву в ім'я свободи та суверенітету нашої держави та всіх її жителів.

  • Світла пам'ять Герою!
  • Доземний уклін всім загиблим Героям! Вічна пам'ять!
  • Дирекція та колектив Львівської національної опери в глибокому зажурені висловлює співчуття родині та колективу Національного театру оперети у зв'язку з загибеллю на війні творчої людини, артиста балету Вадима Хлуп'янця. Хай Господь прийме в обійми свої…
  • Вічна пам'ять, спочивай з миром, мій партнер по Доріану. Скільки може ця війна забирати наших найкращих хлопців, справжніх борців?
  • Які величезні Небесні Тисячі... Який жаль! Відлітають найкращі... Низький уклін! Світла пам'ять Герою! Сім'ї та колективу - сили пережити втрату... Перемоги нам усім! Адже найкраща пам'ять про Героїв - ПЕРЕМОГА і вільна неподільна Україна!

Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)

  • Боже, тобі б ще жити й жити... Як це страшно. Вічна пам'ять
  • Вічна пам'ять Герою! Низький тобі уклін. Співчуття рідним та близьким.
  • Вічна пам'ять ГЕРОЮ - Захиснику України! Жаль і дуже сумно, що така світла гарна молода Людина відійшла у Вічність... Щирі співчуття сім'ї...
  • Боже мій, скільки гідних українців гине від виродків! Світла пам'ять Герою
  • Мені дуже шкода, співчуваю всім рідним та друзям нашого героя. Вічна пам'ять, герої не вмирають до поки ми всі будемо пам'ятати їх подвиг, їх самопожертву в ім'я України. Вічна пам'ять і подяка за наше життя.

Захисник України Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)

Нагадаємо, у жовтні на фронті загинув український режисер та воїн Василь Яворський. Він був співавтором проекту "Історія Героя", в якому описувалися історії захисників нашої країни та їхні подвиги.

Також ми писали, що у вересні бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр Шаповал.

А в березні під російським обстрілом загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українилица войны