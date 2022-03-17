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Під обстрілами загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин

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Четвер 17 березня 2022 22:37
Під обстрілами загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин Фото: загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин (facebook com)
Автор: Анна Шиканова

Український артист балету Національної опери України Артем Дацишин помер у лікарні. 26 лютого він потрапив під обстріл російських окупантів і отримав важкі поранення. 17 березня він помер.

Загибель Артема Дацишина підтвердив головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко.

"Загинув наш колега, прекрасний Артист, багаторічний соліст балетної трупи театру і чудова людина", - написав Солов'яненко.

Артем Дацишин-лауреат Міжнародного конкурсу Сергія Лифаря (1996) та Рудольфа Нурієва (1998), артист Національної опери України. Родом був їх Херсон. Йому було 43 роки.

Про його стилі виконання говорили: академічна виразність, романтична височина, психологічна глибина.

Під обстрілами загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин

Артист Національної опери України Артем Дацишин

На його рахунку такі відомі партії як: Зігфрід, Принц, Дезіре (Лебедине озеро, Лускунчик, Спляча красуня П.Чайковського), Альберт (Жизель А. Адана), Франц (Коппелія Л. Деліба), Еспадо, Солор (Дон Кіхот, Баядерка Л. Мінкуса), Жан де Брієн (Раймонда А. Глазунова), Паріс, Меркуціо (Ромео і Джульєтта С. Прокоф'єва), Золотий раб (Шехерезада М. Римського-Корсакова), Ескамільо (Кармен-сюїта Ж. Бізе-Щедріна).

Прощання відбудеться 18 березня об 11 годині ранку. Кремація на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в результаті ракетних обстрілів у Києві загинула українська заслужена актриса театру і кіно Оксана Швець.

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