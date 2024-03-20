Затерянный мир: обнаружен новый регион с сотнями уникальных видов растений и животных

Что известно о новой находке

Горные массивы, обычно ассоциируемые с группами островов в морских просторах, стали особым фокусом внимания из-за своей уникальной природы. Распределенные по горной цепи примерно на 30 изолированных территорий, они представляют собой комбинацию лугов и вечнозеленых лесов, отделенных горами, что придает им островной облик.

Эндемичный вид карликового хамелеона (фото: IFLScience)

Какие новые виды животных найдены

Эти изолированные области стали идеальным местом для формирования разнообразных экосистем. Исследование показало, что здесь обитает более 200 уникальных видов, большинство из которых не встречаются нигде больше на планете.

Среди них 127 видов растений, три вида птиц, шесть пресноводных крабов, четыре млекопитающих, 11 амфибий, 22 рептилии и 39 видов бабочек. Многие из них до сих пор не идентифицированы и, возможно, представляют собой новые виды.

Недавно обнаруженный пресноводный краб с горы Намули (фото: IFLScience)

Команда ученых призывает к защите этого уникального региона, так как его биоразнообразие находится под угрозой из-за активной вырубки лесов. С 2000 года SEAMA потерял в среднем 18 процентов своего лесного покрова, а в некоторых районах эта цифра достигает 43 процентов.

Эндемичный вид птиц, обитающий на горном архипелаге Юго-Восточной Африки (фото: IFLScience)

Большинство видов здесь зависят от обширных лесных массивов, исключительное сочетание которых с лугами, кустарниками и горными пейзажами создало уникальные условия для выживания и развития многих животных. Однако, с учетом нарушений в экосистеме, ученые опасаются, что некоторые виды могут вымереть, прежде чем их успеют подробно изучить и описать.

Кустарниковая гадюка (фото: IFLScience)