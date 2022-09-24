Заготавливаем аджику на зиму: Клопотенко представил вкуснейший рецепт

Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку аджики, приготовленной своими руками. Сделать соус не составит вам труда. Вы можете брать томаты разного цвета, главное, чтобы они были мясистыми и с минимумом семян.
Рецептом вкуснейшей аджики поделился Евгений Клопотенко на своем сайте.
Возьмите все овощи: 1,5 кг томатов, 2 репчатых лука, 3 моркови, 2 сладких перца, 3 кислых яблока, 3-4 перца чили и 2 головки чеснока. Помойте, очистите и нарежьте такими кусочками, которыми удобно пропускать через мясорубку с мелкой насадкой.
Томаты, яблоки, сладкий перец и перец чили важно прокрутить через мясорубку.
Перелейте измельченные овощи в кастрюлю, в которой варите аджику, и добавьте 1,5 ст. л. соли, ½ стакана подсолнечного масла, 100 г сахара и ½ стакана уксуса.
Теперь варите аджику на небольшом огне в течение 60 минут. За 10 минут до готовности добавьте чеснок, предварительно, пропустив его через чеснокодавилку.
Стерилизуйте банки и готовую аджику разложите по ним, закупорьте крышками. Поместите банки с аджикой в прохладное место.
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