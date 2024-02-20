Заготовка для винегрета, чтобы приготовить его за минуту

Секреты заготовки для винегрета

Запеченная свекла хранится в холодильнике дольше отварной. Поэтому кулинарка запекает свеклу для винегрета, а не отваривает ее.

В один судочек складываются нарезанная свекла, морковь, картофель и фасоль, а в другой - нарезанный огурец и лук. Перед подачей смешиваются овощи и заправляются растительным маслом.

Фасоль отварить один раз, но много, фасовать по пакетам и замораживать.

Если блюдо предполагает нарезку овощей, оно советует овощи запекать (или отваривать) целыми и в кожуре. Так у овоща более концентрированный вкус и лучшая текстура.

Запеченные, а затем нарезанные овощи по второму совету легко хранятся в холодильнике 5-6 дней. Поэтому можно подготовиться к выходным, а затем быстро готовить винегрет.