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Заготовка для винегрета, чтобы приготовить его за минуту

Фото: 5 советов для заготовки для винегрета (delo.vkusa)
Автор: Людмила Жукова

Винегрет - это очень популярный салат, особенно зимой, когда нет вкусных свежих овощей. Для его приготовления можно подготовиться сделав заготовку.

Как именно это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарного блогера Дарью Дорошкевич в Instagram.

Секреты заготовки для винегрета

Запеченная свекла хранится в холодильнике дольше отварной. Поэтому кулинарка запекает свеклу для винегрета, а не отваривает ее.

В один судочек складываются нарезанная свекла, морковь, картофель и фасоль, а в другой - нарезанный огурец и лук. Перед подачей смешиваются овощи и заправляются растительным маслом.

Фасоль отварить один раз, но много, фасовать по пакетам и замораживать.

Если блюдо предполагает нарезку овощей, оно советует овощи запекать (или отваривать) целыми и в кожуре. Так у овоща более концентрированный вкус и лучшая текстура.

Запеченные, а затем нарезанные овощи по второму совету легко хранятся в холодильнике 5-6 дней. Поэтому можно подготовиться к выходным, а затем быстро готовить винегрет.

 

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РецептыЗаготовка продуктовЗдоровое питание